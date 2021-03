Kurzarbeit kostet Firmen 100 Millionen Euro

Die Verrechnung der Kurzarbeit kostete Österreichs Unternehmen bis zu 100 Millionen Euro. Die Wirtschaftsprüfungskanzlei Mazars schätzt den Mehraufwand für Personalverrechnung auf 50 Prozent.

Abrechnung erhöhte Arbeitsaufwand

"Wir haben festgestellt, dass die Abrechnung der Kurzarbeit den Arbeitsaufwand bei der Personalabrechnung um rund 50 Prozent erhöht hat", sagte Dessulemoustier am Freitag zur APA. Das sei deshalb der Fall, weil die Personalabrechnung doppelt durchgeführt werden müsse: "Es muss das Gehalt getrennt werden in einen Beihilfen-Anteil, der vom AMS finanziert wird, nämlich in Höhe der Ausfallsstunden, und in einen echten Gehaltsanteil, den das Unternehmen tragen muss."

Wirtschaftsprüfungskanzlei schätzt 100 Millionen Euro Mehrarbeit

"Das verursacht natürlich deutliche Mehrarbeit, und das geht jetzt schon in den zwölften Monat hinein. Etwa 50 Prozent Mehrarbeit kann man feststellen", so Dessulemoustier. "Wir haben hochgerechnet, was das für die Wirtschaft in Österreich angesichts der gemeldeten Personen in Kurzarbeit seit dem letzten März bedeutet. Derzeit kommen wir auf einen Wert von rund 65 bis 75 Mio. Euro. Bis Ende Juni kann dieser Wert auf bis zu 100 Mio. Euro steigen." Wie komplex das Thema sei, könne man unter anderem daran erkennen, dass der Kurzarbeits-Leitfaden des Arbeitsministeriums 146 Seiten umfasse.