Kurz appelliert: "Leisten wir alle unseren Beitrag"

"Leisten wir alle unseren Beitrag. Damit die Republik Österreich und somit wir alle gut durch diese Krise kommen", appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Samstagabend in einer Fernseh-Ansprache.

Nach Verkündung des zweiten Corona-Lockdowns in einer Pressekonferenz wandte Bundeskanzler Sebastian Kurz sich via TV an die Bürger, um zu erklären, warum jetzt wieder so drastische Maßnahmen ergriffen werden - und sie zu "bitten", soziale Kontakte zu reduzieren und Abstand zu halten.