Kulturschaffende können in Wien einen Impftermin buchen

Das Impfservice Wien hat am Donnerstag auch die Berufsgruppe der Kulturschaffenden für die Buchung von Corona-Schutzimpfungen freigeschaltet.

Das teilte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) mit. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen, die nicht über Betriebsimpfungen eine Anmeldung vornehmen können.

Einzelanmeldung für Kultuschaffende zur Corona-Impfung in Wien

Wie Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage erläuterte, machen auch Kulturbetriebe an der Aktion für Firmen mit. Heute fiel in diesem Rahmen etwa der Startschuss für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in direktem Kundenkontakt stehen. Sie können ab sofort Termine reservieren und werden ab der nächsten Woche den Erststich erhalten. Für nicht von der Betriebsimpfung erfasste Kunstschaffende gibt es ab sofort aber auch die Möglichkeit zur Einzelanmeldung.