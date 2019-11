Kreuzungsplateau Greinergasse/Zahnradbahnstraße wird saniert

Ab 5. November wird die Fahrbahn am Kreuzungsplateau Greinergasse/ Zahnradbahnstraße in Wien-Döbling saniert.

Die Fahrbahn am Kreuzungsplateau Greinergasse/ Zahnradbahnstraße in Wien-Döbling wird ab 5. November saniert.

Bauarbeiten in Wien-Döbling: Die Arbeitszeiten



Die Bauarbeiten finden sowohl am Tag und bei Nacht statt. Nachts wird nur während der betriebslosen Zeit der Straßenbahn gearbeitet. Während der Bauarbeitszeit ist das Linksabbiegen von der Greinergasse in die Greinergasse in Fahrtrichtung Kahlenberger Straße nicht möglich. Der Verkehr wird lokal umgeleitet.