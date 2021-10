Koalition hält: Grüne nehmen Schallenberg als Kanzler an

Die türkis-grüne Koalition dürfte nach dem Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz nun mit Alexander Schallenberg fortgesetzt werden. Am Freitag hatte Vizekanzler Werner Kogler ja nach einem Regierungspartner verlangt, "der untadelig ist".

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat Samstagabend in einer Aussendung den Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begrüßt. Er schreibt: Er halte diesen "für den richtigen Schritt für eine zukünftige Regierungsarbeit in der Verantwortung für Österreich und das Ansehen Österreichs im Ausland".

"Rückzug richtiger Schritt": Kogler bestätigt Fortsetzung der Koalition

Die türkis-grüne Regierung kann nach dem Rücktritt von Kurz nun weitermachen. Kogler kündigte am Abend bei einem Pressestatement an, dass die Zusammenarbeit mit Alexander Schallenberg (ÖVP) an der Regierungsspitze fortgesetzt werden könne. Außerdem wolle man am Sonntag das Gespräch mit ihm suchen.