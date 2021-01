Koala-Mädchen im Tiergarten Schönbrunn wächst und gedeiht

"So groß ist das kleine Koala-Mädchen schon," berichtet der Tiergarten Schönbrunn in Wien von einem seiner jüngsten Neuzuwächse, den die Besucher wegen des Lockdowns aktuell leider nicht live erleben können.

Der Tiergarten Schönbrunn muss nach wie vor geschlossen bleiben. Das ist besonders für alle Koala-Fans traurig, die das Aufwachsen des ersten Koala-Nachwuchses in der Geschichte des Wiener Zoos derzeit nicht miterleben können.

Schon neun Monate alt: Koala-Mädchen Millaa Millaa

Die kleine Millaa Millaa ist mittlerweile neun Monate alt und bereits ordentlich gewachsen. „Millaa Millaa ist schon etwa halb so groß wie ihre Mama Bunji und bringt 1,9 Kilogramm auf die Waage. Sie lässt sich gerne von ihr am Rücken herumtragen, kuschelt sich vorne ins Bauchfell und unternimmt schon erste Kletterversuche allein“, berichtet Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Koalas sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Auch Millaa Millaa ist in der Nacht oft fleißig unterwegs und schlummert tagsüber vor sich hin.