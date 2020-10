Knapp 2.500 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am Montag wurden in Österreich 2.456 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das Bundesland mit den meisten Infektionen ist dabei Oberösterreich mit über 600 positiven Tests in den letzten 24 Stunden.

Am heutigen Nationalfeiertag wurden in Österreich 2.456 Corona-Neuinfektionen gemeldet. In Wien wurden mit 494 Neuinfektionen relativ wenige positive Tests gemeldet, kritische wird die Situation in Oberösterreich. Dort wurden in den letzten 24 Stunden über 600 neue Fälle entdeckt.

Infektionen nach Bündesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 102

Kärnten: 43

Niederösterreich: 232

Oberösterreich: 612

Salzburg: 221

Steiermark: 334

Tirol: 282

Vorarlberg: 136

Wien: 494

1.330 Personen momentan im Krankenhaus

Bisher gab es in Österreich 83.267 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (26. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 992 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 59.036 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.330 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 188 der Erkrankten auf Intensivstationen.