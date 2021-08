Klimaaktivisten blockierten erneut Baustelle in Wien-Donaustadt

Am Montagmorgen blockierten Klimaaktivisten erneut die Baustelle und Zufahrtsstraße der Stadtautobahn in Hirschstetten.

Rund 100 Personen waren seit 6.00 Uhr an Ort und Stelle in Wien-Donaustadt, berichteten die Organisationen in einer Aussendung. Hinter der Blockade steht ein breites Klimabündnis unter anderem aus Jugendrat, System Change, not Climate Change!, Fridays for Future und Extinction Rebellion. Der Protest richtet sich gegen die Zubringerstraße des Großprojekts Lobau-Autobahn.