Rund 40 Klimaschützer übernachteten in Protestcamp in Aspern

Rund 40 Klimaschützer haben laut dem Veranstalter im neuen Portestcamp gegen die Staststraße Aspern übernachtet. Die Aktivisten fordern einen Baustopp der Stadtstraße Aspern und eine Absage der Lobau-Autobahn.

Portest gegen Stadtstraße in Aspern

Fridays for Future organisiert Protestcamp

Hinter dem Protestcamp stehen Organisationen wie Fridays for Future, System Change, not Climate Change! und Extinction Rebellion. Rund 400 Demonstranten waren am frühen Freitagabend nach Angaben von Fridays For Future von der U-Bahnstation Hausfeldstraße zur Parkanlage bei der Anfanggasse nahe der Baustellen gezogen, wo das Camp mit Zelten, Pavillons und einer kleinen Bühne errichtet wurde. Angemeldet ist das Camp für rund 80 Personen, Samstagabend erwarte man auch wieder mehr Zulauf, hieß es. Tagsüber werden unter anderem Workshops abgehalten. Mit der Aktion wollen die Aktivisten "ein Zeichen gegen die klimazerstörende Politik der Stadtregierung setzen".