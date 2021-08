Klimaschützer errichteten Protestcamp in der Seestadt-Aspern

Klimaschützer fordern einen Baustopp der Stadtstraße Aspern und eine Absage der Lobau-Autobahn und haben am Freitagabend ein "Camp für die Lobau" in Hirschstetten errichtet.

Rund 400 Demonstranten zogen am frühen Abend nach Angaben von Fridays For Future von der U-Bahnstation Hausfeldstraße zur Parkanlage bei der Anfanggasse nahe der Baustellen. Die Veranstalter erwarteten, dass rund 80 Aktivisten auch im Camp übernachten werden.

20 Zelte und kleine Bühne aufgestellt

Neben einer kleinen Bühne seien bereits gut 20 kleinere Zelte und einige Pavillons aufgebaut, schilderte Lena Schilling, Aktivistin vom Jugendrat, Freitagabend gegenüber der APA. Organisiert wurde das Protestcamp unter anderem auch von Fridays for Future, System Change, not Climate Change! und Extinction Rebellion. Mindestens eine Woche lang wollen sie mittels Workshops, Vernetzung und Aktionen in der Parkanlage bei der Anfanggasse "ein Zeichen gegen die klimazerstörende Politik der Stadtregierung setzen", wie es in einer Aussendung hieß.