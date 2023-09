Kleingarten-Deals: ÖVP drängt Babler zu Offenlegung der "Fakten"

Die ÖVP drängt SPÖ-Chef Andreas Babler zur Offenlegung "aller Fakten" bezüglich der Grundstücksgeschäfte von SPÖ-Politikern in Wiener Kleingärten. Die Volkspartei sieht in den bisher bekannt gewordenen Fällen nur "die Spitze des Eisbergs" und fordert eine umfassende Aufklärung.

Die Grundstücksgeschäfte von SPÖ-Politikern und -Politikerinnen in Wiener Kleingärten beschäftigen weiterhin auch die ÖVP. Generalsekretär Christian Stocker drängte am Wochenende gleich mehrmals SPÖ-Obmann Andreas Babler, alle "Fakten" offenzulegen, wie dieser es angekündigt habe.

"Doch eine Woche später gibt es von Aufklärung keine Spur", befand Stocker am Samstag in einer Aussendung. Er sieht in den bekannt gewordenen Fällen nur "die Spitze des Eisbergs".