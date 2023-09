Grundstück-Deals in Wien: ÖVP und Grüne initiieren Sondergemeinderat

Nach dem Bekanntwerden von Grundstück-Deals in Wiener Kleingärten, von denen SPÖ-Politiker etwa durch Umwidmungen profitiert haben sollen, beschäftigt sich bald eine Sondersitzung des Gemeinderats mit dem Thema. Einen Termin für die Sitzung gibt es vorerst noch nicht.

ÖVP und Grüne kritisieren Grundstück-Deals im "Dunstkreis der SPÖ"

Sondergemeinderat soll auch über Reformen abstimmen

SPÖ-Bezirkschef in Wien-Donaustadt nach Grundstück-Deal in der Kritik

In der Causa geht es unter anderem um einen Kauf, den der Bezirkschef der Donaustadt, Ernst Nevrivy (SPÖ), 2020 in einer Anlage in Breitenlee getätigt hat. 2021 fand die Umwidmung des Grundstücks in Bauland statt - was ihm dem Vorwurf eingebracht hat, von der Änderung profitiert zu haben. Vor Nevrivy haben bereits einige SPÖ-Politikerinnen dort Parzellen erworben.