Umwidmungen im Wiener Kleingartenverein: ÖVP schaltet Stadtrechnungshof ein

Die ÖVP Wien schaltet den Stadtrechnungshof ein, um jene Umwidmungen in einem Wiener Kleingartenverein zu prüfen, von der SPÖ-Politiker profitiert haben sollen. Das kündigten Klubobmann Markus Wölbitsch und Planungssprecherin Elisabeth Olischar an. Sie orten "Freunderlwirtschaft" und möchten u.a. wissen, ab wann der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) über die geplante Umwidmung informiert war.

Dieser hat 2020 in der Anlage in Breitenlee eine Parzelle erworben. 2021 fand dann die Umwidmung statt. Im APA-Gespräch hat der Bezirkschef zuletzt darauf verwiesen, dass schon länger bekannt war, dass es zu einer Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans kommen soll. Er habe auch in keiner Form auf das Widmungsverfahren Einfluss genommen, beteuerte er.