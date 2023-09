Kleingarten-Deal von Donaustadts Bezirkschef Nevrivy sorgt für Kritik

Ein Kleingarten-Deal von Ernst Nevrivy (SPÖ), Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt, sorgt momentan für Kritik von Seiten der politischen Konkurrenz.

Grund des Anstoßes ist eine Umwidmung, die den Wert des Grundstückes stark steigen ließ. Am Mittwoch räumte nun auch die SPÖ selbst eine "nicht optimale Optik" ein, wie SPÖ-Landesparteisekretärin Barabara Novak im Ö1-Radio sagte.

Nevrivy kaufte Grundstück 2020

Gekauft hat der Lokalpolitiker das 385 Quadratmeter große Grundstück am 30. Juli 2020, wie die Wiener Zeitung bereits am Wochenende berichtete. Laut dem Kaufvertrag, der der WZ vorliegt, zahlte Nevrivy 161.700 Euro - 420 Euro pro Quadratmeter. Heute soll es mindestens das Doppelte wert sein.

Grund für die Wertsteigerung ist laut WZ eine Umwidmung der "Kleingartensiedlung Sport- und Erholungszentrum Breitenlee" (KGV Breitenlee), die der Wiener Gemeinderat am 25. November 2021 beschlossen hatte. Dadurch wurden aus den Kleingärten vollwertige Baugründe.

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung des KGV vom 26. Jänner 2020, das ebenfalls der WZ vorliegt, geht hervor, dass der Vereinsobmann und der Bezirksvorsteher bereits ein halbes Jahr vor Nevrivys Kauf in Kontakt standen. "Der Bezirksvorsteher steht auch hinter uns, von dem habe ich es schriftlich, dass 2020 das Widmungsverfahren gestartet wird", sagte der Vereinsobmann demnach.

Wann Einleitung von Widmungsverfahren?

Gegenüber der WZ betonte Nevrivy, dass das Widmungsverfahren bereits 2012 eingeleitet worden sei, als er noch nicht Bezirksvorsteher der Donaustadt war. Allerdings wird laut WZ in Nevrivys Kaufvertrag vom Sommer 2020 explizit auf das noch nicht eingeleitete Widmungsverfahren verwiesen.

Der Antrag auf Umwidmung wurde in einer Sitzung des Donaustädter Bezirksrats am 6. Juni 2021 einstimmig angenommen. Geleitet wurde die Sitzung von Nevrivy, er unterzeichnete auch das Abstimmungsergebnis. Dass er selbst Eigentümer eines betroffenen Grundstücks ist, wurde laut Wiener Zeitung im Sitzungsprotokoll nicht erwähnt. Ende November 2021 segnete dann der Wiener Gemeinderat den neuen Flächenwidmungsplan ab. Mit der Umwidmung können statt der 30 Quadratmeter großen Badehütten nun vollwertige Häuser gebaut werden - mit einer Grundfläche von bis zu 100 Quadratmetern.

"Nevrivy muss sein Amt ruhend stellen, bis alle Vorwürfe geklärt sind"

Seitens der politischen Konkurrenz wurde Nevrivy diese Woche für das Vorgehen kritisiert. "Nevrivy muss sein Amt ruhend stellen, bis alle Vorwürfe geklärt sind. Es stellt sich auch die Frage, ob es noch mehr solche Deals gibt", sagte etwa die grüne Gemeinderätin Heidi Sequenz am Montag. Die Causa erinnere an die jüngsten Vorwürfe rund um Gemeindebund-Chef Alfred Riedl (ÖVP), der nach umstrittenen Grundstücks-Deals sein Amt ruhend stellte.

Sie und der Klubobmann der Wiener Grünen, David Ellensohn, verwiesen auch darauf, dass schon 2017 ein Rechnungshofbericht enthüllte, dass eine Tochter der "Wienwert" ein Grundstück in der Attemsgasse/Donaustadt um 1,3 Millionen Euro gekauft hat, "nur um es wenige Monate später um 2,1 Mio. Euro an die Wiener Linien weiterzuverkaufen. Der Tipp zum lukrativen Deal kam - so der Vorwurf - von Nevrivy selbst."