"Kleiner Song Contest": Ehemalige ESC-Teilnehmer bewerten Beiträge

Die Jury für den "kleinen" Song Contest, der ab 14. April im ORF über die Bühne geht, steht offiziell fest.

Der ORF hat am Dienstag die Jury des "kleinen" Song Contests bekannt gegeben. Zehn ehemalige ESC-Teilnehmer aus Österreich werden ab 14. April in ORF 1 jene 41 Lieder bewerten, die für den abgesagten 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam geplant gewesen waren.