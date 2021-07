Kino wie noch nie 2021: Das Film-Programm beim Sommerkino im Augarten

60 besondere Filmabende unter freiem Himmel mit hochkarätig ausgesuchter Kino-Kost: Das hat heuer das "Kino wie noch nie" im Wiener Augarten zu bieten. Wir haben das ganze Film-Programm auf einen Blick!

Ab 1. Juli 2021 begibt sich das "Kino wie noch nie" wieder an 60 Abenden auf einen entdeckungsreichen Trip durch die ganze Bandbreite des österreichischen und internationalen Filmschaffens. Rund um die Welt führt das Programm, umfasst Hommagen an Frances McDormand und Krzysztof Kieślowski, eine Musikfilm-Reihe, Favorites der Viennale sowie eine Vielzahl an Previews und Premieren in Anwesenheit zahlreicher Filmschaffender.