Volxkino 2021: Das Programm beim Wiener Wander-Sommerkino

Das Volxkino tourt wieder: Das mobile Wiener Sommerkino geht heuer in seine 32. Saison und bespielt ab 1. Juli Orte, an denen sonst kein Kino stattfindet. Wir haben das komplette Programm.

VWie schon im Vorjahr startet das Volxkino einmal mehr am Jodok-Fink-Platz im 8. Bezirk: Als Eröffnungsfilm steht am 1. Juli 2021 das schwedische Drama Träum weiter / Dröm vidare von Rojda Sekersöz auf dem Programm.

32 Jahre kostenloses Freiluft-Wanderkino

Danach tourt das VOLXkino in seiner 32. Saison in bewährter Art durch Wien und macht von 1. Juli bis 17. September 2021 Kino wo es sonst nicht ist, in Parkanlagen, zwischen Gemeindebauten, auf öffentlichen Plätzen und Märkten, am Gürtel oder am Stadtrand - und das immer bei freiem Eintritt. Wie gewohnt setzt das Volxkino-Programm auf eine breite Auswahl an aktuellen und erfolgreichen Spiel- und Dokumentarfilmen, meist abseits des Mainstreams.

Einen breiten Platz nimmt dieses Jahr das Filmschaffen von Regisseurinnen ein: Der Fokus wird auf das kreative Potenzial von Frauen im Regiestuhl gelenkt, national wie international, von Johanna Moder bis Alice Rohrwacher. Weiters wird mit zwei Filmen von Peter Patzak Abschied genommen. Was Cineastinnen und Cineasten freuen wird: Viele der Filme werden Jahr für Jahr in Originalfassung (teils mit Untertiteln) gezeigt.

Volxkino 21: Das Programm im Juli

Filmbeginn im Juli: Jeweils 21:00

1.Juli 2021

TRÄUM WEITER, Rojda Sekersöz, SE 2017, OmU

Jodok Fink Platz, 1080

2. Juli 2021

GET - DER PROZESS DER VIVIANE ANSALEM, Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz, FR/IL/DE 2014, OmU

Jodok Fink Platz, 1080

2. Juli 2021

ISLE OF DOGS - ATARIS REISE Wes Anderson, US/DE 2018, dF

Mitterhofergasse 2, 1210

3. Juli 2021

GONE BABY GONE, Ben Affleck, US 2007, OmU

Jodok Fink Platz, 1080



3. Juli 2021

AUFZEICHNUNGEN AUS DER UNTERWELT; Tizza Covi, Rainer Frimmel, AT 2020

Matteottiplatz, 1160

4.Juli 2021

GONE GIRL - DAS PERFEKTE OPFER, David Fincher, US 2014, OmU

Jodok Fink Platz, 1080

6. Juli 2021

DER SCHÖNSTE PLATZ AUF ERDEN, Elke Groen, AT 2020

Burjanplatz, 1150



8. Juli 2021

ZUG DES LEBENS, Radu Mihaileanu, RO/FR 1998, OmU

Yppengasse, 1160

9. Juli 2021

MIR IST ES EGAL, WENN WIR ALS BARBAREN IN DIE GESCHICHTE EINGEHEN, Radu Jude, RO/BG/DE/FR/CZ 2018, OmU

Yppengasse, 1160

9. Juli 2021

ALLES STEHT KOPF, Pete Docter, US 2015, dF

Leberbergpark, Wasserspielplatz, 1110

15. Juli 2021

SORRY WE MISSED YOU, Ken Loach, GB 2020, OmU

Arenbergpark, 1030

16. Juli 2021

WIR SIND CHAMPIONS, Javier Fesser, ES 2018, dF

Am Schöpfwerk 27/Lichtensterngasse, 1120

22. Juli 2021

KASSBACH, Peter Patzak, AT 1979

Karl-Seitz-Hof, 1210

23. Juli 2021

GLÜCKLICH WIE LAZZARO, Alice Rohrwacher, IT/FR/CH/DE 2018, OmU

Dornerplatz, 1170



24. Juli 2021

M.A.S.H., Robert Altman, US 1969, OmU

Dornerplatz, 1170

24. Juli 2021

SYSTEMSPRENGER, Nora Fingscheidt, DE 2019, dF

Breitenfurter Straße 176 - F23, 1230 Wien

29. Juli 2021

COUCH CONNECTIONS, Christoph Pehofer, AT 2019

Rudolf-Bednar-Park, 1020

30. Juli 2021

PERSISCHSTUNDEN, Vadim Perelman, RU/DE 2020, dF

Dornerplatz, 1170

31. Juli 2021

THE ASSISTANT, Kitty Green, US 2019, OmU

Dornerplatz, 1170

Die Volxkino-Filme im August 2021

6. August 2021

KOTTAN ERMITTELT - WIEN MITTE, Peter Patzak, AT 1977

Erdberger Lände 52 - Hanuschhof, 1030



7. August 2021

UND MORGEN DIE GANZE WELT, Julia von Heinz, DE/FR 2020

Meidlinger Platzl, 1120

13. August 2021

DONNIE DARKO, Richard Kelly, US 2001, OmU

Paltaufgasse 16, 1160

14. August 2021

I AM GRETA, Nathan Grossmann, SE/DK/DE/US 2020, OmU

Ocwirkgasse 13, 1210



19. August 2021

JUNO, Jason Reitman, US/CA 2007

Franz-Haas-Platz, 1110



20. August 2021

ZU WEIT WEG, Sarah Winkenstette, DE 2019

Albert-Schweitzergasse 9 - Auhof, 1130

25. August 2021

ALLEIN UNTER SCHWESTERN, Ineke Houtman, NL 2017, dF

Baumgartner-Casinopark, 1140

26. August 2021

EINE FRAU MIT BERAUSCHENDEN TALENTEN, Jean-Paul Salomé, FR 2020, OmU

Emil-Behring-Weg 3, Der Wildgarten, 1120

27. August 2021

HAPPY ENDING, Hella Joof, DK 2018, dF

Am Spitz, 1210

28. August 2021

UNDER THE UNDERGROUND, Angela Christlieb, AT 2019

Hernalser Gürtel 56-57, Stadtbahnbogen, Gürtel Nightwalk 24, 1080



Großer Volxkino-Showndown: Das Programm im September 2021

2. September 2021

DIE KUNST DER NÄCHSTENLIEBE, Gilles Legrand, FR 2018, OmU

Hannovermarkt, 1200

2. September 2021

DIE KINDER VON WINDERMERE, Michael Samuels, GB/DE 2020, OmU

Tempelgasse 5, 1020



3. September 2021

EIN MANN NAMENS OVE, Hannes Holm, SE 2016, dF

Marco Polo Platz 9, 1210

3. September 2021

OBEN, Pete Docter, US 2009, dF

Matznerpark, 1140

4. September 2021

SON OF RAMBOW, Garth Jennings, GB/FR 2007, dF

Pirquetgasse, Actin Park, 1220



4. September 2021

THE FAVOURITE, Yorgos Lanthimos, GB/IR/US 2018, OmU

Schweizergarten, 1030



9. September 2021

FOUR LIONS, Christopher Morris, GB 2010, OmU

Wallensteinplatz, 1200

10. September 2021

EIN BISSCHEN BLEIBEN WIR NOCH, Arash T. Riahi, AT 2020

Max Winter Platz, 1020

10. September 2021

WAREN EINMAL REVOLUZZER, Johanna Moder, AT 2019

Speisinger Straße 256 - VHS Mauer, 1230

11. September 2021

ATTACK THE BLOCK, Joe Cornish,GB 2011, dF

Alois Drasche Park, 1040



11. September 2021

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURIE, Martin McDonagh, GB/US 2017, OmU

Rotenberggasse/Veitingergasse, 1130

14. September 2021

LIONHEARTED-AUS DER DECKUNG, Antje Drinnenberg, DE 2019

Reithofferpark, 1150

17. September 2021

KEBAB CONNECTION, Anno Saul, DE 2005

Lichtentalerpark, 1090

17. September 2021

THE VIRGIN SUICIDES, Sofia Coppola, US 1999, OmU

Karmelitermarkt, 1020

Unter der Volxkino-Hotline erfahren Sie am Spieltag jeweils ab 18 Uhr, ob die Veranstaltung stattfinden kann (Tel. 0676 35 122 42). Aktuelle Infos zum Volxkino (inklusive Filmbeginn-Zeiten für August und September, sobald bekannt) finden Sie hier.