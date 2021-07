Am Dach der Wiener Hauptbücherei werden im Rahmen von "Kino am Dach" wieder hochkarätige Filme gezeigt

Kino am Dach 2021: Das komplette Film-Programm

Über den Dächern Wiens oberhalb der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz wird ab 1. Juli 2021 wieder zum Open Air-Filmvergnügen geladen - das Kino am Dach geht in seine 18. Saison. Wir haben das Film-Programm!

Von 01. Juli bis 19. September 2021 können Filmfreunde wieder in absoluten Sommerkino-Genuss in luftiger Höhe kommen: Das Kino am Dach der Hauptbücherei findet statt und hat einmal mehr ein vielseitiges Film-Programm zu bieten.

Kino am Dach in Zeit der Corona-Pandemie

Ausgabe #18 des höchstgelegenen Freiluftkinos der Stadt zeigt über die Sommermonate cineastische Schmankerl und präsentiert zusammen mit den Kooperationspartnern wie dem SLASH Filmfestival, den Kurzfilmfestivals TRICKY WOMEN und ZEITIMPULS oder RADIO WIEN Neuheiten, Festivalerfolge, Kultfilme und Filmklassiker. Eröffnet wird die heurige Saison beim Kino am Dach mit der brandneuen Mockumentary "Sargnagel - Der Film".

Coronabedingt gibt es heuer ein paar Änderungen: Um einen kontaktlosen Kartenverkauf zu gewährleisten, sind Tickets nur online über ticket.kinoamdach.at erhältlich - es gibt keine Abendkassa. Es besteht keine Maskenpflicht, ein Sitzplatz Abstand zu fremden Personen soll aber eingehalten werden.

Kino am Dach: Das Programm im Juli 2021

Donnerstag, 1. Juli 2021, 21:00

Kino am Dach Eröffnung

SARGNAGEL - DER FILM

AT, 2021; R: Sabine Hiebler-Ertl, Gerhard Ertl; 90 min. OV

Freitag, 2. Juli 2021, 21:00

Summer of SLASH presents: WILLY ́S WONDERLAND

USA, 2021; R: Kevin Lewis; 88 min.OmU

Samstag, 3. Juli 2021, 21:00

MANK

USA, 2020; R: David Fincher; 131 min. OmU

Sonntag, 4. Juli 2021, 21:00

DOWN BY LAW

DE, USA, 1986; R: Jim Jarmusch, 107 min. OmU

Montag, 5. Juli 2021, 21:00

BILLIE EILISH: THE WORLD ́S A LITTLE BIT BLURRY

USA, 2021; R: R.J. Cutler; 140 min. OmU

Dienstag, 6. Juli 2021, 21:00

DRUK // DER RAUSCH

DK, 2020; R: Thomas Vinterberg; 115 min. OmU

Mittwoch, 7. Juli 2021, 21:00

TRICKY WOMEN KURZFILMFESTIVAL

Happy Birthday 2 – Entanglements & Acts of Liberation Omu

Donnerstag, 8. Juli 2021, 21:00

FUCHS IM BAU

AT, 2020; R: Arman T. Riahi; 103 min.OV

Freitag, 9. Juli 2021, 21:00

Summer of SLASH presents: MANDY

USA, 2018; R: Panos Cosmatos; 121 min.OmU

Samstag, 10. Juli 2021, 21:00

NOMADLAND

USA, 2020; R: Chloé Zhao; 108 min. OmU

Sonntag, 11. Juli 2021, 21:00

THE MAN WHO WASN ́T THERE

UK, USA, 2001; R: Joel Coen, Donald Murphy; 116 min. OmU

Montag, 12. Juli 2021, 21:00

SEARCHING FOR SUGAR MAN

FI, ZA, SW, UK, USA, 2012; R: Malik Bendjelloul; 86 min. OmU

Dienstag, 13. Juli 2021, 21:00

QUO VADIS, AIDA?

AT, BA, NL, DE, u.a. 2020; R: Jasmila Zbanic; 104 min. OmU

Mittwoch, 14. Juli 2021, 21:00

CHIHIROS REISE INS ZAUBERLAND

USA, J, 2002; R: Hayao Miyazaki; 125 min. OmU

Donnerstag, 15. Juli 2021, 21:00

REVANCHE

AT, 2008; R: Götz Spielmann, 117 min. OV

Freitag, 16. Juli 2021, 21:00

Summer of SLASH presents: DIE FARBE AUS DEM ALL

USA, MY, PT, 2020; R: Richard Stanley, Jonas Govaerts, Paulo MilHomens, Dino Estrelinha; 113 min. OmU

Samstag, 17. Juli 2021, 21:00

Sonntag, 18. Juli 2021, 21:00

DER ELEFANTENMENSCH

GB, USA, 1980; R: David Lynch; 116 min. OmU

Montag, 19. Juli 2021, 21:00

Happy Birthday Bob Dylan: DON ́T LOOK BACK

USA, 1967; R: D.A. Pennebaker; 95 min. OmU

Dienstag, 20. Juli 2021, 21:00

Surf Film Nacht presents: INTO THE STORM - SURFING TO SURVIVE IN LIMA

UK, 2020; R: Adam Brown. 84 Min. OmeUT

Mittwoch, 21. Juli 2021, 21:00

ANOMALISA

USA, 2015; R: Charlie Kaufman, Duke Johnson; 90 min. OmU

Donnerstag, 22. Juli 2021, 21:00

ATMEN

AT, 2011; R: Karl Markovics; 91 min. OV

Freitag, 23. Juli 2021, 21:00

Summer of SLASH presents: THE HUNT

USA, J, 2020; R: Craig Zobel, Lars P. Winther, David Bush, Harry Beckstead, Steve Lonano, Alicia Dean; 115 min. Omu

Samstag, 24. Juli 2021, 21:00

RADIO WIEN presents: BOHEMIAN RHAPSODY

USA, GB, 2018; R: Bryan Singer; 134 min. OmU

Sonntag, 25. Juli 2021, 21:00

THE ARTIST

BE, FR, 2011; R: Michel Hazanavicius, David Paige, David Allen Cluck, Isabelle Ribis; 100 min. OmU

Montag, 26. Juli 2021, 21:00

MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

USA , 2019; R: Nick Broomfield; 97 min. OmU

Dienstag, 27. Juli 2021, 21:00

NIEMALS SELTEN MANCHMAL IMMER

GB, USA, 2020; R: Eliza Hittman; 101 min. OmU

Mittwoch, 28. Juli 2021, 21:00

PERSEPOLIS

FR, 2007; R: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud; 96 min. OmU

Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:00

Freitag, 30. Juli 2021, 21:00

Summer of SLASH presents: READY OR NOT

USA , 2019; R: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett; 95 min. OmU

Samstag, 31. Juli 2021, 21:00

Das Film-Programm im August

Sonntag, 1. August 2021, 20:30

PI

USA, 1998; R: Darren Aronofsky, Katie King, Henri Falconi, Lora Zuckerman; 84 min. OmU

Montag, 2. August 2021, 20:30

TINA

USA, 2020; R: Dan Lindsay; 118 min. OmU

Dienstag, 3. August 2021, 20:30

EPICENTRO

AT, FR, 2020; R: Hubert Sauper; 108 min. OmU

Mittwoch, 4. August 2021, 20:30

DIE ROTE SCHILDKRÖTE

JP, FR, BE, 2016. OmU

Donnerstag, 5. August 2021, 20:30

Preview: HOCHWALD mit anschließendem Q&A

AT, BE, 2020; R: Evi Romen; 107 min. OV

Freitag, 6. August 2021, 20:30

THE TEXAS CHAINSAW MASSCRE

USA, 1974; R: Tobe Hooper; 83 min. OmU

Samstag, 7. August 2021, 20:30

FALLING

USA, 2020; R: Viggo Mortensen; 112 min. OmU

Sonntag, 8. August 2021, 20:30

DR. SELTSAM, ODER WIE ICH LERNTE DIE BOMBE ZU LIEBEN

GB, 1964; R: Stanley Kubrick, Peter George; 95 min. OmU

Montag, 9. August 2021, 20:30

AUFZEICHNUNGEN AUS DER UNTERWELT mit Livemusik von...

AT, 2020; R: Tizza Covi, Rainer Frimmel; 115 min. OV

Dienstag, 10. August 2021, 20:30

DRUK // DER RAUSCH

DK, 2020; R: Thomas Vinterberg; 115 min. OmU

Mittwoch, 11. August 2021, 20:30

GHOST IN THE SHELL

JP, 1995; R: Mamoru Oshii, Kazuchika Kise, Atsushi Takeuchi, Takashi Watabe, Yasumitsu Suetake; 82 min. OmU

Donnerstag, 12. August 2021, 20:30

ME, WE

AT, 2021; R: David Clay Diaz; 100 min. OV

Freitag, 13. August 2021, 20:30

FREITAG DER 13.

US, 1979; R: Sean S. Cunningham; 95 min. OmU

Samstag, 14. August 2021, 20:30

THE KING OF STATEN ISLAND

USA , 2020; R: Judd Apatow; 136 min. OmU

Sonntag, 15. August 2021,20:30

THE PARTY

GB, 2017; R: Sally Potter; 71 min. OmU

Montag, 16. August 2021, 20:30

Zum 50. Todestag von Jim Morrison: THE DOORS - WHEN YOU ́RE STRANGE

USA, 2009; R: Tom DiCillo; 85 min. OmU

Dienstag, 17. August 2021, 20:30

WIR BEIDE

FR, LUX, BEL, 2019; R: Filippo Meneghetti; 95 min. OmU

Mittwoch, 18. August 2021, 20:30

WALTZ WITH BASHIR

DE, FR, IL, 2008; R: Ari Folman; 87 min. OmU

Donnerstag, 19. August 2021, 20:30

FUCHS IM BAU

AT, 2020; R: Arman T. Riahi; 103 min. OV

Freitag, 20. August 2021, 20:30

Summer of SLASH: Dupieux Double Feature * RUBBER // MONSIEUR KILLERSTYLE

FR, 2010/2019; R: Quentin Dupieux; 82 / 77 min. OmU

Samstag, 21. August 2021, 20:30

SOUND OF METAL

USA, 2020; R: Darius Marder, Eddy Stevesyns, Matthew Vose Campbell, Ynke Paridaens; 120 min. OmeUT

Sonntag, 22. August 2021, 20:30

OH BOY

DE, 2012; R: Jan Ole Gerster; 82 min. OV

Montag, 23. August 2021, 20:30

Rapper Lesen Rapper presents: DAVE CHAPPELLE ́S BLOCK PARTY

USA, 2005; R: Michel Gondry; 103 min. OmU

Dienstag, 24. August 2021, 20:30

DER MORGEN GEHÖRT UNS

FR, 2019; R: Gilles de Maistre; 84 min. OmU

Mittwoch, 25. August 2021, 20:30

DER FANTASTISCHE MR. FOX

USA, 2009; R: Wes Anderson; 87 min. OmU

Donnerstag, 26. August 2021, 20:30

Preview:

ANOTHER COIN FOR THE MERRY-GO-ROUND

AT, 2021; R: Hannes Starz; 92 min., OV

Freitag, 27. August 2021, 20:30

Summer of SLASH Überraschungsfilm

OmU

Samstag, 28. August 2021, 20:30

ALIEN

USA, 2020; R: Lee Isaac Chung; 115 min. OmU

Sonntag, 29. August 2021, 20:30

DEAD MAN

DE, JP, USA 1995; R: Jim Jarmusch; 121 min. OmU

Montag, 30. August 2021, 20:30

SHANE

GB, IRL, 2020; R: Julien Temple; 124 min. OmU

Dienstag, 31. August 2021, 20:30

ZEITIMPULS SHORTFILM FESTIVAL

Continental Shift

OmU

KINO AM DACH 2021 // #18

OPEN AIR KINO AUF DEM DACH DER HAUPTBÜCHEREI WIEN

URBAN-LORITZ-PLATZ 2A, 1070 WIEN

01. JULI – 19. SEPTEMBER 2021

kinoamdach.at/

www.facebook.com/kinoamdach

EINTRITTSPREISE

Tickets können online über tickets.kinoamdach.at/ gekauft werden.