KH Nord: Wiener ÖVP sieht klare Verantwortung der Politik

Die Verantwortung für Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen beim Bau des Krankenhauses Nord sieht die WIener ÖVP ganz klar bei den politischen Entscheidungsträgern.

Die Stadtregierung sei ihrer Verpflichtung zur Kontrolle nicht in ausreichendem Maß nachgekommen, resümierten Landesparteichef Gernot Blümel und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec am Montag in einer Pressekonferenz.

Die Volkspartei konstatiert in ihrem Bericht jedenfalls ein “Versagen des Systems SPÖ”. Bei dem Projekt habe es an einer “adäquaten Führung” gemangelt. Die Stadtregierung habe es verabsäumt, das Bauvorhaben in kritischen Momenten an sich zu ziehen, heißt es.