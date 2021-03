Kaum Stornierungen: Wiener nehmen Impftermine weiter wahr

In Wien wird vorerst planmäßig mit dem AstraZeneca-Vakzin weitergeimpft.

Nach der Aussetzung der AstraZeneca-Impfungen in Teilen Europas ist auch in Österreich die Debatte um den Wirkstoff entbrannt. In Wien würden die Menschen aber wie gehabt ihre Impftermine wahrnehmen.

"Es steht alles im Raum", aber vorerst werde am Impfplan festgehalten, sagte am Dienstag ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf die APA-Anfrage, ob man sich vorstellen könne, Impfungen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff auszusetzen.

Bedenken zu Impfung: "Experten müssen Klarheit schaffen"

"Wir sind in einem Meinungsbildungsprozess", führte der Sprecher aus. Daher könne man dazu noch keine Aussage treffen: "Die Experten müssen Klarheit schaffen." Dabei verwies er auf ein weiteres Treffen des Nationalen Impfgremiums, um über diese Thematik zu debattieren. Für Donnerstag werde eine Stellungnahme der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA erwartet.

Auch würden die Menschen in Wien wie gehabt ihre Impftermine weiter wahrnehmen. Es gebe "keine Rückmeldungen", dass es zu einer Häufung von Stornierung von Terminen komme bzw. Leute vermehrt nicht zu ihren Terminen erscheinen, so der Sprecher Hackers. "Sieben bis acht Prozent der Angemeldeten nehmen ihre Termine nicht wahr."