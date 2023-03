Kärntner FPÖ-Chef verlässt Nationalrat nach Landtagswahl

Nach der Kärnten-Wahl wechselt der Kärntner FPÖ-Chef Angerer vom Nationalrat in den Landtag.

FPÖ-Linder folgt auf FPÖ-Kärnten-Chef Angerer im Nationalrat

Linder erklärte, dass er aber wohl noch am 13. April als Landtagsabgeordneter angelobt wird - das liege an den notwendigen Fristen, weil Angerer sein Nationalratsmandat wohl erst mit Ablauf des 12. April zurücklegen wird. Wenn Linder dann auf sein Landtagsmandat verzichtet, soll Markus di Bernardo für die FPÖ in den Landtag einziehen: "Er ist der nächste auf der Liste und mein Wechsel in den Nationalrat hängt stark damit zusammen, dass man ihn als jungen Mandatar in den Landtag bringt", so Linder.