Karfreitag: Hartinger-Klein (FPÖ) zieht Aussage zum "freien Tag" zurück

Die Sozialministerin Beate Haringer-Klein (FPÖ) hat ihre Aussage zum Karfreitag zurückgezogen. Sie legt sich doch nicht auf einen freien Tag fest, der Feiertag für alle ist "möglich, aber nich sicher".

Hartinger-Klein hatte in der in der ORF-“Pressestunde” am Sonntag auf die Frage, ob wir einen freien Tag bekommen, gemeint: “Das wird wahrscheinlich sein, ja.” Die Wirtschaftskammer hatte darauf erbost reagiert und die Regierung an ihr Versprechen erinnert, “dass es zu keiner Mehrbelastung” für die Wirtschaft kommen werde. Am Montag wurde dieses Versprechen vonseiten der ÖVP bekräftigt. Die Sprecherin des zuständigen Kanzleramtsministers Gernot Blümel verwies auf die Festlegung der Regierung, wonach der Karfreitag kein allgemeiner Feiertag für alle werden soll, aber auch niemand etwas verlieren soll.