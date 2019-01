Karfreitag: Experte für "Urlaubstag für alle"

Der Karfreitag soll laut dem Wiener Arbeitsrechtler Martin Risak zum "Feiertag für alle" werden. Zusätzlich wäre ein zweiter Urlaubstag zur freien Verfügung denkbar.

In der Diskussion über die Zukunft des Karfreitag liegt eine neue Variante auf dem Tisch: Martin Risak, Arbeitsrechtler an der Uni Wien, schlug im “Standard” (Montag-Ausgabe) vor, Arbeitnehmern einen zusätzlichen Urlaubstag zu gewähren. Bei religiösen Menschen sollte dies mit dem Rechtsanspruch kombiniert werden, diesen Urlaub an einem bestimmten Tagen nehmen zu dürfen.