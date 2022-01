Kanzler Nehammer weiterhin corona-positiv, aber fit

Bundeskanzler Karl Nehammer muss nach einem weiteren PCR-Test, der am Mittwoch durchgeführt und positiv ausgefallen war, in Heim-Quarantäne bleiben.

Das teilte sein Sprecher am Abend mit. Nehammer ist demnach symptomfrei, voll arbeitsfähig und wird seine Termine in den kommenden Tagen per Video- bzw. Telefonkonferenzen wahrnehmen.