"Es ist Omikron": Kanzler Nehammer sendet Video-Botschaft aus Quarantäne

Karl Nehammer meldete sich auf Instagram in einer Video-Botschaft aus seiner Quarantäne und teilte mit, dass er sich mit der Omikron-Variante infiziert hat. "Dank der Impfung geht's mir sehr gut", so der Kanzler.

Seit am Freitag eine Corona-Infektion bei ihm festgestellt wurde, befindet sich Nehammer zuhause, abgesondert von seiner Familie. Am Dienstag wurde klar, dass es sich um die in Wien mittlerweile bei weitem dominante Omikron-Variante handelt, wie Nehammer in einem Instagram-Video mitteilte.

Nehammer mit Omikron-Variante infiziert: "Impfung schützt und nützt"

"Ich bin auch voll arbeitsfähig", betonte der Kanzler. Er sei in ständigem Kontakt mit seinem Kabinett, den Regierungsmitgliedern und Landespolitikern. Am Montag habe er beispielsweise eine virtuelle Ministerratsvorbesprechung durchgeführt. Seinen Arbeitsplatz hat er sich derweil am Esstisch eingerichtet - "weil es der größte Tisch ist bei uns in der Wohnung und man am meisten Unterlagen ausbreiten kann". Ab Mittwoch besteht für den Kanzler die Möglichkeit des Freitestens, wenn das Testergebnis negativ ausfällt - "schauen wir mal, ob es das Virus zulässt oder nicht".