"Kaleidoskop" am Wiener Karlsplatz geht ins Finale

Das Open-Air-Kino "Kaleidoskop" geht in die finale Phase. Nur mehr bis Freitag sind Filme bei gratis Eintritt am Wiener Karlsplatz zu erleben.

Die Besucher werden in der finalenn Woche in fantastisch-berührende und witzig-absurde Erzählungen eintauchen. Am Freitag endet die Saison mit "Flatland", einer subversiven Hommage an das Western-Genre.