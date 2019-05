Kärnten: Eine Masern-Erkankung weniger

In Kärnten hat sich die Zahl der bestätigten Masernerkrankungen um einen Fall verringern. In einem Fall wurden Impfmasern fälschlicherweise als Masernverdachtsfall gemeldet.

Die Zahl der bestätigten Masernerkrankungen in Kärnten hat sich am Montag um einen Fall verringert. Wie das Land Kärnten in einer Aussendung mitteilte, wurden in einem Fall Impfmasern als Masernverdachtsfall gemeldet und “fälschlicherweise aufgrund der nachgewiesenen (erwünschten) Immunreaktion” vorläufig als Masern registriert. Damit wurden in Kärnten heuer 21 statt 22 Erkrankungen bestätigt.