Jobverlust: Ausländer und Arbeiter sind stärker betroffen

Zuletzt sind die Arbeitslosenzahlen explodiert - nun scheint der Höhepunkt dieser Entwicklung überschritten zu sein. Bestimmte Gruppen haben es jedoch am Arbeitsmarkt ungleich schwerer als andere.

Der Höhepunkt des Arbeitslosigkeitsanstiegs infolge der Coronakrise scheint überschritten zu sein, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in seinem aktuellen Monatsbericht. Im April traf der Beschäftigungsrückgang Männer und Frauen ähnlich stark. Ausländische Staatsbürger sowie Arbeiter haben es am Arbeitsmarkt derzeit ungleich schwerer.

Rekordniveau bei Arbeitslosigkeit erreicht: 563.000 Personen

Nachdem die Arbeitslosigkeit Ende März auf ein Rekordniveau von 563.000 Personen (inklusive Schulungen) angestiegen war, nahm sie im April zunächst weiter zu. Ab Mitte April kam der Anstieg zum Stillstand, auch im Jahresabstand. Ende April 2020 waren 522.253 Arbeitslose und 49.224 Personen in Schulungen beim Arbeitsmarktservice (AMS) registriert - insgesamt also 571.477 Menschen, um 58,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Stark betroffene Gruppen: Arbeiter

Eine besonders stark von der Krise betroffene Gruppe ist jene der Arbeiterinnen und Arbeiter. Das dürfte laut Wifo am deutlich schwächeren Kündigungsschutz liegen. Während Arbeiter üblicherweise lediglich eine Kündigungsfrist von 14 Tagen haben und an jedem Wochentag gekündigt werden können, stehen Angestellten je nach Dienstjahren sechs Wochen bis fünf Monate zu. Einzelne Kollektivverträge können auch andere Fristen und Kündigungstermine vorsehen.

Jobverlust bei Ausländern großes Thema

Auch ausländische Staatsangehörige waren zuletzt mit einer Quote von 9,2 Prozent deutlich stärker vom Beschäftigungsrückgang betroffen als Inländer (minus 3,9 Prozent). Zurückzuführen ist das laut Wifo auf den hohen Anteil an ausländischen Beschäftigten in den am stärksten betroffenen Branchen. Zudem konnten viele Pendlerinnen und Pendler mit Wohnsitz außerhalb Österreichs wegen der Coronamaßnahmen nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz kommen.