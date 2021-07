Jeder zweite Corona-Spitalspatient mit Komplikationen

Jeder zweite Corona-Spitalspatient entwickelt zusätzliche Komplikationen. Nierenprobleme treten dabei am häufigsten auf. Das hat eine Studie mit 70.000 Erkrankten ergeben.

Jeder zweite Covid-19-Patient, der ins Spital aufgenommen werden muss, entwickelt zusätzliche Komplikationen. Am häufigsten sind Nierenprobleme. Das hat die bisher größte Beobachtungsstudie zu diesem Thema aus Großbritannien mit rund 70.000 Erkrankten ergeben, die in der Medizinfachzeitschrift "Lancet" publiziert worden ist.

Komplikationen auch bei jüngeren Menschen

Die wissenschaftliche Untersuchung von Calum Semple (Universität von Liverpool) und seinen Co-Autoren stellt die erste systematische Erhebung und Analyse der Covid-19-Komplikationen in dieser Größenordnung dar. Semple: "Die Arbeit widerspricht immer wieder auftauchenden Meinungen, wonach Covid-19 nur für Personen mit zusätzlichen Grunderkrankungen und für Betagte gefährlich ist. (...) Die Schwere der Covid-19-Symptome bei Aufnahme ins Spital sagte auch bei jüngeren Menschen weitere Komplikationen voraus."

Laut den Analysen der Wissenschafter entwickelten von den 73.197 Covid-19-Spitalspatienten insgesamt 36.367 zusätzliche Gesundheitsprobleme. Das war stark altersabhängig. Doch auch 27 Prozent der 19- bis 29-Jährigen und 37 Prozent der 30- bis 39-Jährigen hatten Komplikationen. In der Altersgruppe von 19 bis 49 Jahre betrug der Anteil 39 Prozent, bei den über 50-Jährigen 51 Prozent. Am höchsten war die Komplikationsrate mit 54 Prozent bei den 60- bis 69-Jährigen. Die Mortalität war mit 32 Prozent hoch.

Nierenschäden als häufigste Komplikation

Am häufigsten (24 Prozent) waren Nierenschäden. Dann folgten Atmungsprobleme (18 Prozent) und den ganzen Organismus betreffende Komplikationen (16 Prozent). Herz-Kreislauf-Erkrankungen traten mit einer Häufigkeit von zwölf Prozent auf. Am meisten gefährdet waren Männer über 60 Jahre (55 Prozent mit Komplikationen). Frauen hatten einen etwas günstigeren Verlauf (Komplikationen in Altersgruppe über 60: 48 Prozent).