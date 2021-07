Intensivmediziner apelliert: "Lasst euch impfen"

Nur durch Immunisierung kann die vierte Welle wegen der hochansteckender Delta-Variante verhindert werden, appelliert der Kärntner Intensivmediziner Rudolf Likar.

Die hochinfektiöse Delta-Variante lässt die Zahl der Neuinfektionen in Österreich weiter steigen. Kärntner Intensivmediziner richteten am Donnerstag einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. "Sie schützen sich und ihre Mitmenschen", betonten die Intensivmediziner und Anästhesisten Michael Zink und Rudolf Likar in einer Aussendung und auch im ORF.