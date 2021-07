Durchimpfungsrate: Karte zeigt, wie viele in Ihrer Gemeinde geimpft sind

Eine interaktive Karte zeigt, wie viele Personen bereits in den jeweiligen Gemeinden gegen Corona geimpft sind. Die Unterschiede fallen teilweise drastisch aus - auch in den Wiener Bezirken.

Durchimpfungsraten: Die interaktive Karte

Große Unterschiede bei Durchimpfung in Wien

Große Unterschiede gibt es auch in Wien. Während in vergleichsweise wohlhabenden Bezirken innerhalb des Gürtels sowie in Hietzing und Währing sechs von zehn Einwohnern geimpft sind, sind es in Favoriten (45 Prozent) und in der Brigittenau, in Simmering sowie in Rudolfsheim-Fünfhaus (47 Prozent) sowie in Meidling (49 Prozent) weniger als die Hälfte.