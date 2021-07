Sebastian Kurz rechnet mit einer weiteren Corona-Welle

Sebastian Kurz (ÖVP) hat einen Corona-Impf-Appell an die Österreicherinnen und Österreicher gerichtet - und in die Zukunft geblickt.

Die Infektionszahlen werden nämlich auch in Österreich bald wieder steigen, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) in New York. "Das Virus wird nicht verschwinden, es wird bleiben. Es wird uns noch Jahre beschäftigen", so Kurz. Er machte zugleich bekannt, dass er vor wenigen Tagen seine zweite Astrazeneca-Impfdosis erhalten hat.