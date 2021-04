Innsbruck: Jeder zweite Impftermin mit Astrazeneca platzt

Mittlerweile würden in Innsbruck nur mehr rund 50 Prozent der Eingeladenen, die mit AstraZeneca geimpft werden sollen, zu den Impfterminen erscheinen, erklärte Bürgermeister Georg Willi laut Medienberichten.

Absagen bei Impfterminen mit AstraZeneca als Problem

Willi mahnte in Richtung Bund nun eine Lösung ein und schlug eine Änderung bzw. Aufweichung des Impfplans vor. So solle laut dem Bürgermeister etwa überlegt werden, für Zweitimpfungen einen anderen Impfstoff als AstraZeneca anzubieten oder ihn an jene zu verimpfen, die ihn haben wollen, hieß es im "Kurier" (Donnerstagsausgabe). Das derzeitige Problem hätten jedenfalls alle Bundesländer. Das sei am Dienstag auch bei einer Sitzung des Städtebunds zum Thema gemacht worden.