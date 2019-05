In welche Richtung entwickelt sich die EU nach der Wahl?

Seit Jahren befindet sich die Europäische Union im Ausnahmezustand. Mehrere Reformansätzen sollen dies nun ändern.

Eurokrise, Flüchtlingskrise, der Aufstieg nationalistischer Parteien in zahlreichen Mitgliedstaaten und nicht zuletzt der Brexit – seit Jahren befindet sich die Europäische Union mehr oder weniger dauerhaft im Ausnahmezustand. Grund genug für die Staatengemeinschaft, sich Gedanken über die Zukunft und über verschiedene Reformansätze zu machen.

Unter dem unmittelbaren Eindruck des britischen Volksentscheids für einen Austritt aus der EU legte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Anfang März 2017 fünf mögliche Szenarien für die Zukunft der EU nach einem Brexit vor. Neben einem “Weiter so wie bisher”, das keine gravierenden Änderungen vorsieht, hält er auch einen reinen Binnenmarkt für denkbar, bei dem zentrale politische und gesellschaftliche Aspekte der EU zurückgefahren würden.

Das dritte Szenario mit dem Titel “Wer mehr will, tut mehr” sieht eine engere Kooperation einzelner Staaten in bestimmten Politikfeldern vor und damit ein “Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten”. Unter dem Motto “Weniger, aber effizienter” würde sich die EU auf bestimmte Politikfelder konzentrieren, diese dann aber entscheidend mitbestimmen. Im fünften Szenario würden die einzelnen EU-Staaten gemäß dem Titel “Viel mehr gemeinsames Handeln” mehr Befugnisse an die Staatengemeinschaft abtreten.