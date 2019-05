Erste große Elefantenrunde zur EU-Wahl am Sonntag auf PULS 4

"Europa - Die entscheidende Frage: Die Elefantenrunde" steht am Sonntagabend auf PULS 4 auf dem Programm. Der Sender lädt zur ersten großen TV-Konfrontation aller Spitzenkandidaten.

Der nächste Höhepunkt der PULS 4 Berichterstattung rund um die Wahl zum europäischen Parlament steht am Sonntag, den 12. Mai um 20:15 Uhr an. Nach dem dreieinhalbstündigen Duellabend “Jeder gegen jeden” am 28.4. und inmitten der drei exklusiven PULS 4 Dokus “Ansichtssache” kommt es am Sonntag um 20:15 Uhr zur ersten großen TV-Konfrontation aller SpitzenkandidatInnen.