Der Fahrplan zur EU-Wahl 2019: Wichtigste Termine davor und danach

Von der ersten Elefantenrunde bis zum Amtsantritt der neuen Europäischen Kommission: Im Folgenden ein Überblick, welche Termine noch vor den Europawahlen (23. bis 26. Mai 2019) stattfinden und wie es danach weitergeht.

Die letzte Plenartagung des scheidenden Parlaments ging bereits Mitte April über die Bühne, die Abgeordneten sind seit 19. April in den Parlamentsferien. Bis am 23. Mai die Wahl zum Europäischen Parlament beginnt, stehen noch einige Programmpunkte an – und danach geht die Arbeit im EU-Parlament erst so richtig los.