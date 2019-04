Europawahl 2019: Wer wählt wann und wann gibt es Ergebnisse?

Während in Österreich am 26. Mai die EU-Wahl stattfindet, wird in den Niederlanden und in Großbritannien bereits am 23. Mai abgestimmt. Hier eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Wahllokale in den einzelnen Ländern und Angaben dazu, ob und wann Hochrechnungen und Ergebnisse geplant sind.

Vom 23. bis zum 26. Mai wählen die Bürger der EU-Mitgliedstaaten ein neues Europaparlament. Belastbare (End-)Ergebnisse werden in der Regel erst nach Schließung der letzten Wahllokale am 26. Mai um 23.00 Uhr erwartet. Hier ein Überblick wann die Länder bei der EU-Wahl 2019 ihre Stimmen abgeben und wann mit Hochrechnungen und Ergebnissen zu rechnen ist.

Donnerstag, 23. Mai – erster Tag der Europawahl: Die Niederländer und Briten stimmen als erste ab. Großbritannien, das die EU bis spätestens 31. Oktober verlassen soll, muss an der Wahl teilnehmen, wenn bis zum 22. Mai kein Kompromiss im Tauziehen um das Brexit-Abkommen erreicht und der Vertrag ratifiziert ist.

GROSSBRITANNIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-23.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: werden erst am 26. Mai nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU bekanntgegeben.

NIEDERLANDE:

– Öffnung der Wahllokale: 07.30-21.00 (Ausnahmen sind möglich, Wahl z.B. an Bahnhöfen schon von Mitternacht an)

– Prognosen: Das niederländische Fernsehen (NOS) plant eine Prognose auf der Grundlage von Wählerbefragungen (Exit Polls) um 21.00 Uhr

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: auf der Grundlage ausgezählter Stimmen dürfen erst am Sonntag nach 23.00 bekanntgegeben werden. Alle Wahlbüros übermitteln die Ergebnisse traditionell dem Wahldienst der niederländischen Nachrichtenagentur ANP, die sie dann veröffentlicht. Das amtliche Endergebnis wird am 4. Juni vom Wahlrat bekanntgegeben.

Freitag, 24. Mai – zweiter Tag der Europawahl:

IRLAND:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-23.00

– Prognosen: werden der zuständigen Behörde zufolge wahrscheinlich veröffentlicht, es gibt aber noch keine Entscheidung dazu

– Hochrechnungen: werden der zuständigen Behörde zufolge wahrscheinlich veröffentlicht, es gibt aber noch keine Entscheidung

– Ergebnisse: werden erst am 26. Mai um 24.00 bekanntgegeben.

TSCHECHIEN – erster von zwei Wahltagen in dem Land:

– Öffnung der Wahllokale: 14.00-22.00

Samstag, 25. Mai – dritter Tag der Europawahl: In Frankreich wird – einen Tag vor dem eigentlichen Wahltermin im Mutterland – am Samstag bereits in den Überseegebieten gewählt (Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Saint-Barthelemy, Saint-Martin, Saint-Pierre und Miquelon, Französisch-Polynesien sowie in Konsulaten und Botschaften auf dem amerikanischen Kontinent). Am 25. werden allerdings noch keine Ergebnisse mitgeteilt.

LETTLAND:

– Öffnung der Wahllokale: 06.00-19.00

– Prognosen: noch unklar – früher veröffentlichte Prognosen haben sich meist als unzuverlässig erwiesen.

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: werden erst nach dem europaweiten Wahlende am Sonntagabend bekanntgegeben.

MALTA:

– Öffnung der Wahllokale: 07.00-22.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Die Auszählung der Stimmen beginnt um 07.00 am 26. Mai. Erste inoffizielle Ergebnisse könnten anschließend (zwischen 07.30 und 08.00 Uhr) von den Parteien veröffentlicht werden. Das offizielle Wahlergebnis soll um 23.00 Uhr bekannt gegeben werden.

SLOWAKEI:

– Öffnung der Wahllokale: 07.00-22.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Ergebnisse sind erst nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU am Sonntagabend zu erwarten.

TSCHECHIEN – zweiter und letzter Wahltag:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-14.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Vorläufigen Ergebnisse der staatlichen Wahlkommission dürften am 26. Mai voraussichtlich gegen 23.00 bekanntwerden.

Sonntag, 26. Mai – vierter und letzter Tag der Europawahl: Gewählt wird in Österreich und 20 weiteren EU-Ländern.

BELGIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-14.00, die elektronische Stimmabgabe ist noch bis 16.00 Uhr möglich

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: werden auf https://elections2019.belgium.be/fr/ veröffentlicht. Eine Zeit vorherzusagen, ist nach Angaben des zuständigen Ministeriums schwierig.

– Ergebnisse: Erste Ergebnisse werden gegen 16.00 Uhr erwartet. Die Endergebnisse werden erst nach 23.00 Uhr veröffentlicht.

– Besonderheit: Zeitgleich wird auch das nationale Parlament gewählt

BULGARIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 06.00-19.00. Falls vor einem Wahllokal noch Wähler warten sollten, kann dort die Öffnung um eine Stunde verlängert werden.

– Prognosen: geplant nach Schließung der Wahllokale um 19.00 Uhr

– Hochrechnungen: erst später – es ist nicht bekannt, wann genau.

– Ergebnisse: Vorläufige Zwischenergebnisse soll es erst nach dem Wahlschluss in allen EU-Staaten geben. Die Endergebnisse sollen bis spätestens drei Tage nach dem Wahltag bekannt sein, die Namen der gewählten Europaparlamentarier bis zu fünf Tage nach dem Wahltag.

DÄNEMARK:

– Öffnung der Wahllokale: 09.00-20.00

– Prognosen: nicht von der Wahlbehörde, ggf. aber von Medien

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Die Wahlbehörde rechnet mit einem offiziellen Ergebnis gegen Mitternacht, vielleicht auch etwas später.

– Besonderheit: Dänemark muss bis zum 17. Juni ein neues Parlament wählen. Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen muss die Wahl drei Wochen vor dem Wahltermin ausrufen. Es wird im Land vermutet, dass er die Parlamentswahl zeitgleich mit der Europawahl abhalten wird.

DEUTSCHLAND:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-18.00

– Prognosen: unmittelbar nach Schließung der Wahllokale im TV

– Hochrechnungen: ja

– Ergebnisse: das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa veröffentlicht

ESTLAND:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-19.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: werden nach dem europaweiten Wahlende am Sonntagabend bekanntgegeben.

FINNLAND:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-19.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Auszählung der Stimmen unmittelbar nach Schließung der Wahllokale. Am 27. Mai prüft die Wahlbehörde das vorläufige Ergebnis. Am 29. Mai wird das Endergebnis bis 17.00 Uhr MESZ bestätigt.

FRANKREICH:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-18.00. Durch Präfekturerlass können die Öffnungszeiten in gewissen Gemeinden ausgeweitet werden, morgens und abends. Die Stimmabgabe muss aber um 20.00 Uhr abgeschlossen sein.

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: ab 20.00 Uhr werden im TV Hochrechnungen verschiedener Institute veröffentlicht.

– Ergebnisse: Das Innenministerium veröffentlicht am Abend Ergebnisse, die laufend aktualisiert werden. Wann ein endgültiges Ergebnis vorliegen wird, ist bisher nicht abzuschätzen.

GRIECHENLAND:

– Öffnung der Wahllokale: 06.00-18.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: werden gegen 19.00 Uhr erwartet (Wahlkommissionen)

– Ergebnisse: werden am 26. Mai bis 20.30 Uhr aus offiziellen Stellen (Innenministerium) erwartet.

ITALIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 07.00-23.00

– Prognosen: nach Schließung der Wahllokale

– Hochrechnungen: von 24.00 an

– Ergebnisse: am 27. Mai ab 02.00 Uhr (aber nicht von offizieller Stelle). Offizielle Daten werden am 27. Mai im Laufe des Vormittags erwartet.

KROATIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 07.00-19.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Nach der Schließung der letzten Wahllokale in der EU, d.h. gegen 23.00 Uhr.

LITAUEN:

– Öffnung der Wahllokale: 06.00-19.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Die Ergebnisse sollen noch in der Wahlnacht feststehen – Besonderheit: Die Litauer wählen am 12. Mai in einer Direktwahl ein neues Staatsoberhaupt. Erreicht bei der Abstimmung keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, gehen die beiden Bestplatzierten zwei Wochen später in eine Stichwahl – parallel zur Europawahl.

LUXEMBURG:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-14.00

– Prognosen: um 20.15

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Das Ergebnis wird nach dem europaweitem Wahlende am Sonntagabend bekanntgegeben.

ÖSTERREICH:

– Öffnung der Wahllokale: uneinheitlich – die Mehrheit der 10.300 Wahllokale öffnet um 07.00 oder 08.00. Manche Wahllokale sind nur ein paar Stunden offen. Spätestens um 17.00 ist die Wahl beendet.

– Prognosen: noch unklar. Es wird davon ausgegangen, dass die Demoskopen nach Schließung der Wahllokale eine Einschätzung vorlegen.

– Hochrechnungen: noch unklar

– Ergebnisse: Das vorläufige amtliche Wahlergebnis ohne Briefwähler wird ab 23.00 verkündet. Die Briefwahlstimmen werden erst am Montag ausgezählt. Das vorläufige amtliche Gesamtergebnis dürfte dann am frühen Montagabend vorliegen.

POLEN:

– Öffnung der Wahllokale: 07.00-21.00

– Prognosen: am späten Abend des Wahltages geplant

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Das vorläufige amtliche Ergebnis ist nach Angaben der der staatlichen Wahlkommission, die die Abstimmung organisiert, voraussichtlich bis zum 28. Mai zu erwarten, evtl. auch früher.

PORTUGAL:

– Öffnung der Wahllokale: 09.00-20.00 (Azoren 10.00-21.00)

– Prognosen: Die Fernseh-Sender RTP, SIC und TVI veröffentlichen nach Schließung der Wahllokale Prognosen, die erfahrungsgemäß sehr zuverlässig sind.

– Hochrechnungen: Ja

– Ergebnisse: Bis 22.30 Uhr liegen normalerweise relativ genaue Hochrechnungen vor, das vorläufige amtliche Endergebnis wird bis Mitternacht bzw. kurz nach Mitternacht erwartet.

RUMÄNIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 06.00-20.00

– Prognosen: Erfahrungsgemäß ja. Es ist noch nicht bekannt, wer die Wählerbefragungen durchführt.

– Hochrechnungen: Ja

– Ergebnisse: Voraussichtlich im Lauf des Montagvormittags

SCHWEDEN:

– Öffnung der Wahllokale: 08.00-21.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Das vorläufige Resultat soll nach der Auszählung der Stimmen in den einzelnen Kommunen auf www.val.se veröffentlicht werden. Etwa eine Woche nach dem Wahltag bestätigt die Wahlbehörde das Wahlergebnis formal.

SLOWENIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 07.00-19.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Nach der Schließung der letzten Wahllokale in der EU, d.h. gegen 23.00

SPANIEN:

– Öffnung der Wahllokale: 09.00-20.00, Kanarische Inseln 10.00-21.00

– Prognosen: vermutlich gegen 21.00 Uhr

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: Auszählungsergebnisse werden fortlaufend veröffentlicht. Bis gegen 23.00 Uhr sollen nach Auszählung von etwa 70 Prozent der abgegebenen Stimmen ziemlich genaue Ergebnisse vorliegen. Gegen 24.00 Uhr sollte ein vorläufiges Endergebnis vorliegen.

UNGARN:

– Öffnung der Wahllokale: 06.00-19.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: –

– Ergebnisse: nach der Schließung der letzten Wahllokale in der EU, d.h. nach 23.00 Uhr

ZYPERN:

– Öffnung der Wahllokale: 06.00-18.00

– Prognosen: –

– Hochrechnungen: werden gegen 19.00 Uhr erwartet (Wahlkommissionen)

– Ergebnisse: werden am 26. Mai bis 19.30 Uhr von offiziellen Stellen (Innenministerium) erwartet.