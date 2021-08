Impfung ohne Anmeldung: Diese Orte in Wien sind ganz vorne dabei

Eine Corona-Impfung ohne Anmeldung erhält man in verschiedenen Teilen Wiens. Bis Sonntag sind 63.969 derartige Impfungen über die Bühne gegangen. Aber welcher Ort ist mit Blick auf die Impfung Spitzenreiter?

Corona-Impfstoff kann man sich aussuchen

Fast 2.000 Corona-Impfungen in Lugner City

Geimpft wird in der Bundeshauptstadt auch in Einkaufszentren, rund 2.500 Stiche wurden in Shoppingcentern gesetzt. Hier sticht die Lugner City nach Angaben der Stadt Wien als Magnet hervor - 1.911 Impfungen wurden seit 4. August dort bereits verabreicht. Über die Impfbusse wurden bis dato 2.422 Impfstiche durchgeführt. Mehr als 12.700 Immunisierungen wurden bisher in Impf-Containern verabreicht, hier sind die Boxen beim Rathaus-Platz (4.073) und der Donauinsel (2.023) an der Spitze. Auf dem Impfboot, das seit 15. Juli je nach Witterung an der Alten Donau verkehrt, sind bisher 171 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden.