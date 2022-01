Impfpflicht-Debatte: Doskozil wird wohl auch zustimmen

Kein Gegenwind von Doskozil und Co. zu erwarten: Die beiden burgenländischen SPÖ-Nationalratsabgeordneten werden der Impfpflicht wohl auch zustimmen.

Landeshauptmann und Landesparteichef Hans Peter Doskozil erklärte am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz, dass er dazu tendiert, "nicht dagegen zu stimmen". Die Impfung sei im Kampf gegen die Corona-Pandemie zentral und dieses Signal sei wichtig, so Doskozil auf APA-Anfrage.