Impfpflicht auf Kreuzfahrt-Reisen mit Aida

Nur Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, dürfen an Kreuzfahrt-Reisen von Aida teilnehmen. Kinder sind davon nicht ausgenommen.

Die deutsche Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises bietet einige Reisen ihres Winterfahrplans ausnahmslos Menschen mit Corona-Impfung an. Auf Reisen in die Karibik, den Orient oder nach Norwegen gibt es laut Aida keine Ausnahmen etwa für ungeimpfte Kinder, sodass diese nicht mitreisen können. Das Unternehmen habe die Gäste am Donnerstag informiert, sagte eine Sprecherin am Freitag.