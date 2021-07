Impfaktion ohne Termin in Wien mit Impfstoff Moderna

Ab 26. Juli bietet die Stadt Wien für Personen ab zwölf Jahren eine Impfaktion ohne Termin: Von Montag bis Sonntag (1. August) wird im Austria Center Vienna (ACV) mit dem Vakzin von Moderna gestochen.

Corona-Impfung ohne Termin in Wien hier möglich

Bei den Impfboxen im Rathauscontainer haben sich bis dato 2.511 Personen stechen lassen, am Impfboot an der Alten Donau 106, beim Stadionbad 262 und auf der Donauinsel 1.297, teilte die Stadt mit. Die Aktionen laufen weiter, beim Rathaus täglich, bei den anderen drei Standorten an den Wochenenden. Außerdem werden weitere Impfungen nach Terminvereinbarungen im ACV wie auch in den Impfstraßen der Stadt Wien und der ÖGK durchgeführt.