Im 7. LUSH-Himmel: Zu Besuch in Londons LUSH-Spa und Flagship-Store

Auf der Oxford Street in bester Londoner City-Lage befindet sich ein absolutes Mekka für Fans der britischen Kult-Kosmetikmarke LUSH: der riesige Flagship-Store mit Spa. VIENNA.at war vor Ort.

Drei Stockwerke voller Seifen, Badebomben, Bodylotions, duftender Geschenke und vieles mehr - all das erwartet Fans von Kosmetik und Körperpflege mit dem gewissen Etwas an der Adresse 175-179 Oxford Street im legendären Londoner Stadtteil Soho.

Zu Besuch im größten LUSH Store der Welt

Wer den größten LUSH Store der Welt betritt, erlebt zunächst akute Reizüberflutung: So viele Farben, Düfte, so viele Produkte, die Lust aufs Schnuppern und Ausprobieren machen.

Seit 24. April 2015 ist der LUSH Flagship Store in London die erste Adresse für Einheimische und Touristen, wenn es um "all things LUSH" geht - exklusive Produkte, die nur hier erhältlich sind, inklusive. Hier herrscht reges Treiben - wohin das Auge reicht, werden die farbenfrohen Goodies live demonstriert, sodass die Auswahl, was von den schier unzähligen hier verfügbaren LUSH-Dingen den persönlichen Geschmack trifft, wenigstens ein bisschen leichter fällt.

Ein Genuss für alle Sinne: das exklusive LUSH Spa

Doch aufregender Trubel ist nur die eine Seite des Appeals, der Menschen jeden Alters wie magisch in diesen riesigen Store zieht - im Untergeschoss des Geschäfts ist ein besonderes Juwel für alle verborgen, die in aller Ruhe genießen und erleben wollen, was der britische Kosmetik-Konzern so alles zu bieten hat: das exklusive LUSH Spa. Hier kann man sich wortwörtlich genommen von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen. Und genau dafür bin ich heute vor Ort: für die Signature-Behandlung "Synaesthesia", das "Signature Treatment" aus dem Hause LUSH.

Details sind hier alles, wie ich rasch feststelle: Zahlreiche kleine Aufmerksamkeiten sorgen dafür, dass man sich als Kunde gesehen fühlt und eine absolut maßgeschneiderte Behandlung genießen darf. So steht etwa im Wartebereich, wo ich bis zum Beginn meines Treatments kurz verweile, schon ein Strauß frischer Blumen und ein Täfelchen bereit, auf dem mein Name, die Uhrzeit und die geplante Behandlung vermerkt sind.

"Synaesthesia": Das LUSH Signature Treatment im Selbsttest

Als mich Amy Ann, meine Masseurin, dann begrüßt, zeigt sich schnell, dass man hier als Gast auf Händen getragen wird und absolut im Mittelpunkt steht. Zunächst erklärt sie mir ein paar Eckdaten zum "Synaesthesia"-Treatment, an dem 18 Monate lang gefeilt wurde, bis es in der heutigen Form fertig war. 80 Minuten lang wird es hier bei einem ganzkörperlichen Massage-Treatment für alle Sinne nur um mich gehen. Aus elf "behavioural prescriptions" darf ich auswählen, wie ich mich nach der Behandlung fühlen möchte. Gar nicht so einfach - will ich "energized" sein, "esteem" haben oder bin ich am Ende doch lieber "at peace"?

Ich entscheide mich schließlich für "enlightened" - wer sich "erleuchtet" fühlt, ist allem anderen gewachsen, so mein Gedanke. Die nächste Auswahl fällt mir - warum auch immer - leichter: Aus einem Regal voller ätherischer Öle in verschieden großen bunten Glasfläschchen, auf denen einige Eigenschaften vermerkt sind, soll ich mir jenes aussuchen, das mich spontan am meisten anspricht. Mit nur einer Einschränkung: Riechen darf ich an den kleinen Flakons nicht. Rasch fällt meine Wahl auf "Free and playful".

VIENNA.at/Daniela Herger

Entspannen bei Vogelstimmen und Orchesterklängen

Nun geht es auch schon los: Ich folge Amy Ann in einen abgedunkelten Behandlungsraum, in dem Vogelgezwitscher ertönt. Ein Sessel und ein Tellerchen stehen bereit, auf dem ich meine Kleidung und meinen Schmuck ablegen kann, bevor ich mich bis auf den Slip ausziehe und mich bäuchlings auf eine Liege mit vorgewärmten Handtüchern lege. Amy Ann zeigt dabei unaufdringliche Präsenz, versprüht den von mir blind ausgewählten, sich als sehr angenehm erweisenden Duft und gibt mir meinen Raum, mich ungestört bereit zu machen.

Die Behandlung beginnt zu einer eigens für "Synaesthesia" komponierten Musik, die auf CD auch im Shop erhältlich ist. Diese zeichnet, wie sie mir erklärt, die 24 Stunden eines Tages nach - die Instrumente eines ganzen Orchesters und Vogelstimmen inklusive.

"Enlightened" von einer Massage im LUSH Spa

Mit einem LUSH Massage Bar, der exklusiv für mein Wunsch-Gefühl "Enlightened" entworfen wurde, macht sich Amy Ann an die Behandlung. Schnell bin ich absolut tiefenentspannt, verliere mich in den Klängen und Düften, die den Raum erfüllen, und verliere jegliches Zeitgefühl. Die Masseurin zeigt ein gutes Gefühl dafür, wie viel Druck mir angenehm ist, wo Verspannungen sitzen und wo sie sich "austoben" darf.

Ich genieße ihre "magic hands" und sehe vor meinem inneren Auge Farben. Vorgewärmte Steine werden mir mit kundigen Handgriffen auf den Bauch und unter die Hände gelegt, was sich unfassbar angenehm anfühlt. Nach einer sehr gelungenen Version des von mir geliebten Liedes "Scarborough Fair" lande ich sanft wieder im Hier und Jetzt. 80 Minuten sind wie im Flug vergangen und ich fühle mich rundum wohl - meine Haut ist überall zart und duftet und eine angenehme Benommenheit zeugt von meiner absoluten Tiefenentspannung.

Amy Ann erwartet mich im Vorraum mit einer herrlichen Tasse Tee, in der sich noch einmal die Kräuter und Aromen finden, die auch bei meinem Treatment enthalten waren. Als Geschenk erhalte ich abschließend noch eine ovale Dose mit einem neuen "Enlightened" Massage Bar und einem Schaumbad-Barren desselben Duftes für Zuhause. Ich lasse mein Verzauberungsgefühl noch ein paar Minuten lang nachwirken, bevor es für mich zum nächsten Programmpunkt geht: einer exklusiven Shop-Tour.

Eine Tour durchs bunte LUSH-Wunderland

Store-Mitarbeitern Beth holt mich ab und präsentiert mir wortreich und kompetent, was es in diesem dreistöckigen Store, dem wie gesagt weltweit größten LUSH, so alles zu entdecken gibt: Skin care, Hair care, Bath bombs, Bubble bars, Shower rubs, Scrubs, Gels aller Art und vieles, vieles mehr.

Im Obergeschoß, wo wir mit der Führung beginnen, ist alles zum Thema Gesichtspflege und Make-up zu entdecken - etwa Produkte für den Teint wie die "Slapsticks", die hier in unglaublichen 40 Shades dafür sorgen, das man die perfekt passende Nuance für die eigene Gesichtsfarbe findet. Auch Eyeliner in zwölf und Lippenstifte in 49 Farben, die noch dazu in nachfüllbaren Lippenstifthülsen stecken, stellen begeisterte "Lushies" vor die Qual der Wahl. Zum Glück sitzt hier Daniela, eine gelernte Kosmetikerin, die nach Kräften berät und auch auf Wunsch schminkt.

VIENNA.at/Daniela Herger

Exklusiven LUSH-Produkten auf der Spur

Weiter geht es mit Badeprodukten, wobei mich - wie wohl jeden Fan - besonders all jenes interessiert, was man exklusiv hier bekommt. In diesem Fall etwa die Badebombe "Golden Slumbers", die nur in Spa Stores und online erhältlich ist. Auch "Bath Oils" erregen mein Interesse - kleine, viel Feuchtigkeit spendende Produkte, die man in die Wanne wirft und die trockene Haut rasch wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. "Double vitality" soll beispielsweise anregend wirken, "Furze" macht seinem auf Deutsch irreführenden Namen keine Ehre, sondern betört mit Neroli- und Mimosen-Duft.

Im Erdgeschoß staune ich über die Vielfalt an Haar-Produkten, die ebenfalls exklusiv sind: Ob nackte Shampoos oder Co-Washes (einem 2 in 1 aus Shampoo und Conditioner in fester Form) bis hin zu Fresh Scalp Treatments wie "Aha" und "Calm Down". Hiermit lässt sich wohl jedem Haarproblem duftend und pflegend zuleibe rücken.

Exclusive to this shop: Oxford Street Soap und Knot-Wrap

Rasch fühle ich mich etwas überwältigt von allem, was es hier zu bestaunen gibt, weshalb ich meinen Fokus zurück auf die Besonderheiten führe, die es in keinem anderen LUSH Shop gibt. Darunter die Oxford Street Soap und ein eigens entworfener Union Jack Knot-Wrap, mit dem sich Geschenke ganz ohne Müll einfach und stylish verpacken lassen. Großen Gefallen finde ich auch an den Cork Pots, die eine neuartige, praktische und nachhaltige Form der Aufbewahrung für die runden festen Shampoos aus dem Hause LUSH bieten.

Toll sind auch die farbenfrohen, wabbelnden Shower Jellies, die es hier in Duftrichtungen gibt, die sonst nicht erhältlich sind - etwa "Beats", das den Geruch des von mir geliebten Bodysprays und Duschgels "Calacas" aufgreift. Mit riesengroßer Freude erfahre ich, dass eines meiner absoluten Lieblings-Duschgels, "Lord of misrule", das in Wien nur rund um Halloween ab und zu als Limited Edition erhältlich ist, in diesem Store das ganze Jahr über geführt wird.

VIENNA.at

Jahrelange Faszination für LUSH

Und eine Produktart schickt mich, die ich seit gut 15 Jahren von LUSH-Produkten fasziniert bin, auf einen absoluten "trip down memory lane": Die Temple Balms mit den Aromen "Whoosh" und "Dream Time" gehörten zu den ersten Dingen, die ich von LUSH jemals ausprobiert und geliebt habe.