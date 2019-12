LUSH erfüllt zu Weihnachten Fan-Wünsche nach Retro-Produkten

Seit 1995 kreiert die britische Kult-Marke LUSH handgemachte Kosmetikprodukte, die sich einer riesigen Fan-Gemeinde erfreuen. Diese wird nun jubeln - kommen doch alte Favoriten zurück in den Handel, die lange vergriffen waren.

LUSH-Anhänger werden angesichts dieser Nachricht aus dem Häuschen sein - hat der Kult-Konzern mit den unverkennbar knalligen gefärbten und markant duftenden Produkten doch Ernst damit gemacht, was er seiner Fan-Community versprochen hat.

LUSH bringt Fan-Favoriten wieder zurück

"Ihr habt sie euch gewünscht - wir haben zugehört!" Infolge eines Social Media-Votings, bei dem die Fans abstimmen durften, welche schmerzlich vermissten, aus dem Sortiment verschwundenen Artikel zum Baden, Duschen und Co. wieder den Weg in die Shops finden sollen, wurden zahlreiche Favoriten gekürt - die nun tatsächlich wieder erhältlich sind. Allerdings nur im LUSH-Online-Shop und streng limitiert.

Von luxuriösen Bädern bis hin zu wärmenden Duschen reicht hierbei die Auswahl. Ob man schon länger LUSH-Produkte liebt, oder die Marke erst seit Kurzem für sich entdeckt hat, neugierig machen die Beschreibungen allemal. Etwa das Duschgel Tramp, das mit waldigen Noten den Duft von Blättern und Regen einfangen soll. Oder Snowcake, das Aromen von frisch gebackenem, köstlichem Kuchen mit Mandeln, Rosen und Benzoeharz unter die Dusche zaubert. Black Pearl dagegen offeriert eine Reminiszenz an die aufgebrachte See - rauchiges Myrrheharz, Kamille und Lavendelblüten inklusive. Und Abombinaball soll die Spuren eines sympathischen Schneemonsters in die Badewanne bringen - minzig und frisch, mit blauen und weißen Farben.

Abombinaball - LUSH

Wieder da: Retro-Duschgels und -Badebomben von LUSH



"Willkommen zurück" heißt es nunmehr für die folgenden Duschgels und Badebomben aus dem Hause LUSH:

DUSCHGELS

Tramp

Hot Toddy

Calacas

Snowcake

Ghost

Sonic Death Monkey

Black Pearl

BADEBOMBEN

Phoenix Rising

Frozen

Space Girl

Roller

Abombinaball

Sonic Death Monkey - LUSH

Sonic Death Monkey: Nicht umsonst ein absolutes Kult-Duschgel

VIENNA.at erhielt die Gelegenheit, sich von der Qualität eines dieser zurückgekehrten Kult-Duschgels im Selbst-Test zu überzeugen: Sonic Death Monkey. "Ein Liebling seit den Anfängen von Lush", wie der Kosmetik-Konzern uns wissen lässt.

Weniger bekannt ist vielleicht, wie das Duschgel zu seinem ungewöhnlichen Namen kam: Es handelt sich um eine Referenz an den Roman "High Fidelity" aus der Feder des beliebten britischen Schriftstellers Nick Hornby, der durch die Verfilmung mit John Cusack und Jack Black im Jahr 2000 einige Bekanntheit erlangte. Darin ist "Sonic Death Monkey" der Name einer Band, in der Jack Black spielt. Während der Erfolg dieser fiktiven Band überschaubar bleibt, ist das Duschgel gleichen Namens ein Dauerbrenner, dessen Verschwinden aus den LUSH-Regalen viele Fans sehr bedauerten.

Community Lieblinge: Selbsttest eines absoluten Fan-Favoriten

Schon das erste Schnuppern an der kakaobraunen Flüssigkeit lässt erahnen, warum: Ein belebender Duft nach Kakao, Kaffee und Orange entströmt der Flasche. Unter der Dusche angewendet, entfaltet das Produkt dann seine ganze "Magie" und Kraft: Es wirkt äußerst belebend, ganz gemäß dem Herstellerversprechen, auch den größten Morgenmuffel (ja, ich! hier!) zu wecken.

Was nebst den genannten Zutaten sonst noch in Sonic Death Monkey enthalten ist, überrascht teilweise, weil man es nicht "erschnüffelt" hätte: frischer Limettensaft, Tangerinenöl, Bio-Hanföl und Hibiskus sind ebenfalls Bestandteile des kultigen Wachmachers. Gut, dass man dank dieses Elixirs nach kurzer Zeit wach genug ist, um nicht mehr in halbschlafendem Zustand geistesabwesend einen Schluck daraus zu nehmen - wozu der höchst appetitliche Duft durchaus einladen würde. Äußerliche Anwendung genügt, um sich den Herausforderungen des Tages, so groß sie auch sein mögen, gewachsen zu fühlen.



Fazit: Warum das nun wieder erhältliche LUSH-Retro-Duschgel Sonic Death Monkey sich solcher Beliebtheit erfreut, wird spätestens nach der ersten Anwendung wohl so schnell niemand in Frage stellen.