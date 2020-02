"Shop local, globally": LUSH Austria launcht 25 Bodysprays

Die britische Kult-Kosmetikmarke LUSH setzt einmal mehr auf Nachhaltigkeit: Mit der exklusiv für Österreich lancierten Bodyspray-Kollektion will man zum lokalen Einkaufen anregen.

Mit seiner bisher größten Body Spray Kollektion bringt LUSH 25 dieser Duft-Sprays nach Österreich. Das Besondere dabei: Hiermit wird hierzulande in den Handel gebracht, was sonst nur im LUSH Pop-up-Shop in London und in der LUSH Perfume Library in Florenz erhältlich war.

Shoppen nach Geschmack - und direkt vor Ort

Und zwar ganz nach Kundengeschmack: Seit 10. Januar 2020 können LUSH Shops weltweit ihre lokal kuratierten Body Spray-Kollektionen vorstellen. Ausgewählt wurden die jeweils erhältlichen Düfte auf Basis der lokalen Kundenwünsche und das Sortiment kann vom Shop beliebig oft verändert werden, um kontinuierlich Kundenfeedback zu berücksichtigen.

Damit verfolgt man einen "Shop local, globally“ -Ansatz, der unter anderem bewirken kann, dass weniger Produkte bestellt werden und stattdessen mehr vor Ort eingekauft wird.

25 Body Sprays: LUSH erfüllt Fan-Wünsche

Vier der hier enthaltenen Düfte kennen Fans schon länger aus den LUSH Geschäften: Zu den All-Time-Favourite Body Sprays zählen Dirty, Dads Garden, Rose Jam und Twilight.

Für mehr Interesse sorgen hier wohl die 21 neuen Düfte, die teils bereits als Duschgel, Badebomben, Seifen und Co. bei LUSH erhältlich sind oder waren, die da wären: Avocado Co-Wash, Calacas, Coco Loco, Comforter, Groovy Kind of Love, Honey I Washed The Kids, Jungle, Let The Good Times Roll, Roller, Sex Bomb, So White, Tramp, Big, Flying Fox, Guardians of the Forest, Plum Rain, Sakura, Think Pink, Yoga Bomb, Yuzu and Cocoa und Turmeric Latte. Zu den Top 3 Favoriten in London zählten übrigens Turmeric Latte, Dirty und Celebrate.

Im Test: Der neue Calacas Body Spray

Einer der Düfte, die Fans bereits aus vergangenen Halloween-Kollektionen und der LUSH Retro-Ecke als Duschgel kennen, ist Calacas. VIENNA.at durfte sich von den Vorzügen des neu lancierten Body Sprays überzeugen.

Zugegeben, es war keine Liebe auf den ersten Blick bzw. Riecher. Beim Schnüffeln an der schwarzen Sprühflasche, die optisch an Blumenspritzen erinnert, war vor allem ein starker Zitrusduft deutlich wahrnehmbar. Das Produktversprechen, dass der LUSH "Calacas"-Body Spray die Stimmung aufhelle, machte jedoch neugierig genug, die Probe aufs Exempel auf der eigenen Haut zu machen. Und wow - was für ein Unterschied.

Die erfrischenden Noten von Limette, die schon aus der Flasche wahrnehmbar waren, wurden am Körper von Neroli überdeckt - einem Öl aus der Bitterorange, das laut Lush darauf abzielt, "deine Geister zu heben." Ein Duft wie eine Zuversicht einflößende Umarmung machte sich hier breit, der mit der Zeit von einer rauchigen Note ergänzt wurde: Das muss das "waldige Weihrauchöl" sein, das ebenfalls zu den Inhaltsstoffen des "Calacas" Body Sprays gehört. Vielleicht ist es Einbildung, aber mit diesem Duft auf der Haut schwebt man vielleicht wirklich etwas optimistischer durch den Tag.

Intensiver Duft für den ganzen Tag

Und das ist nicht übertrieben - zeichnen sich die LUSH Body Sprays doch stark dadurch aus, dass sie extrem ergiebig sind und schon ein einziger Spritzer davon für viele Stunden intensiv beduftete Haut und Kleidung sorgt. Denn die Body Sprays werden dezidiert damit beworben, auch auf Stoff gesprüht werden zu können - sodass einen der liebste LUSH-Duft endlich noch viele Stunden nach der Dusche begleiten kann. Kein Wunder - sind doch in den LUSH Body Sprays pure ätherische Öle enthalten, die man in herkömmlichen Parfüms in dieser Intensität vergeblich sucht.