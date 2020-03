IKEA spendete in der Coronavirus-Krise 50.000 Schutzmasken

Hilfreiche Gabe vom schwedischen Möbelriesen: IKEA Österreich hat am Montag 50.000 chirurgische Schutzmasken gespendet.

Enorme Schutzmasken-Mengen wurden wegen Vogelgrippe gekauft

Ein Teil der enormen Mengen, die damals eingekauft wurden, wird nun für die Mitarbeiter gebraucht, die aktuell arbeiten, informierte IKEA in einer Aussendung. Das Unternehmen sieht sich in der aktuell schwierigen Situation gut vorbereitet. "Wir haben ein paar Bereiche, in denen aktuell wirklich gut zusammengehalten wird. Das gilt vor allem für die Mitarbeiter in den beiden großen Logistikzentren in Wels und in Strebersdorf, die in diesen schwierigen Zeiten jeden Tag zur Arbeit kommen. Für ihren Einsatz möchte ich mich ganz besonders bedanken", sagte Business Development Managerin Maimuna Mosser.