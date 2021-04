Hoteliers nach monatelanger Sperre froh über Öffnung

Bereits seit November sind in Österreich die Hotels und Pensionen wegen der Coronapandemie für Touristen geschlossen. Nach Monaten der Ungewissheit ist nun fix, dass sie am 19. Mai wieder öffnen dürfen.

Hoteliers erfreut über Öffnungsdatum

Grüner Pass "erleichtert das Zutrittssystem"

Der Grüne Pass für Getestete, Genesene oder Geimpfte, der überall Grundvoraussetzung für die Nutzung des Angebots in den Bereichen Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport sein wird, sei "sicher sehr gut", so Kraus-Winkler. "Das erleichtert das Zutrittssystem." Offen sei aber unter anderem auch, ob eine Erstimpfung für den Pass ausreiche, merkte sie an. Als Sicherheitsmaßnahmen hinzu kommen Abstandsregeln (2 Meter), Maskenpflicht und Gruppenbeschränkungen - in der Gastronomie dürfen im Freien höchstens zehn Erwachsene an einen Tisch sitzen, in Innenräumen sind maximal vier Erwachsene plus Kinder an einem Tisch erlaubt.