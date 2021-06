Hooligans laut EURO-Polizeizentrum schwer einzuschätzen

Internationale Ermittler erwarten bei der diesjährigen Fußball-EM zwar weniger Hooligans als in der Vergangenheit, doch sie seien weitaus schwieriger zu beobachten.

Fans würden viel mehr reisen und auch mehr mit Autos. "Die Reise-Bewegungen von Hooligans sind viel schwieriger zu verfolgen", sagte der Leiter des internationalen EM-Polizeizentrums, Max Daniel, am Donnerstag in Den Haag. Das Zentrum wurde am Hauptsitz von Europol eingerichtet und nahm am Donnerstag den Betrieb auf.