Die Corona-Regeln für Fans bei der EURO 2021

"Europa lebt und feiert das Leben. Europa ist zurück", brachte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin vor dem Start der EM 2021 in elf Ländern die Stimmungslage auf den Punkt. Der große Einfluss von Covid-19 bleibt jedoch auch trotz weitgehend guter Zahlen.

EM 2021 findet trotz Coronapandemie vor Zuschauern statt

Die EURO, die offiziell weiter den Zusatz 2020 trägt, ist das bisher größte Sportevent der Corona-Zeit und soll an allen Spielorten mit Zuschauern stattfinden. Die Idee für das paneuropäische Turnier geht auf den früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini zurück. Anlässlich des 60-Jahre-Jubiläums der ersten Europameisterschaft wollte der Kontinentalverband eine besonders denkwürdige Endrunde. 13 Städte sollten ursprünglich dabei sein, doch Brüssel sprang frühzeitig wegen hausgemachter Streitigkeiten ab. Später sagte auch Dublin ab, Bilbao wurde durch Sevilla ersetzt.

Als Schnapsidee hat der deutsche Corona-Mahner Karl Lauterbach diesen Ansatz noch im April abqualifiziert. "Ich halte das für medizinisch nicht vertretbar", sagte der SPD-Politiker. Die sichtbarsten Auswirkungen der Pandemie: Tests und Mund-Nasen-Schutz sind ständige Begleiter - bei den Zuschauern wie auch bei den Protagonisten. Zwar haben schon zahlreiche Fußballer zumindest eine Impfung erhalten oder eine Erkrankung hinter sich, dennoch wird der Infektionsstatus bei allen laufend überwacht. Auch für die Zuschauer gilt fast überall: wer ins Stadion will, braucht zumindest den Beleg eines negativen Tests. Auch andere Zertifikate werden mitunter verlangt.

Kaum Einschränkungen in Baku und Glasgow

Nur in Baku und Glasgow herrscht - Stand heute - eine Politik der offenen Tür. Einheimische oder ausländische Fans brauchen keinen Nachweis außer Ticket und Ausweisdokument. Aserbaidschan erlaubt allerdings nur die Einreise von Ticketinhabern aus der Türkei, der Schweiz und Großbritannien sowie aus den Nationen, die in Baku ihr Viertelfinale bestreiten.

Budapest plant mit vollem Stadion

Budapest plant als einziger Spielort mit voller Stadionauslastung (61.000). In Baku und Sankt Petersburg werden etwa 50 Prozent Auslastung angepeilt, was jeweils knapp 30.000 Zuschauern entspricht. Amsterdam (16.000) und Bukarest (13.000), wo das ÖFB-Team seine Gruppenspiele bestreitet, sind eher am unteren Ende der Skala.