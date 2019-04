Hier kann die Laufstrecke beim Wien-Marathon 2019 überquert werden

Die Laufstrecke des Wien-Marathons kann an einigen Punkten gequert werden.

Die Laufstrecke des Wien-Marathons kann an einigen Punkten gequert werden. ©APA/HANS PUNZ

Am 7. April läuft ganz Wien beim Vienna City Marathon. Zahlreiche Straßen werden gesperrt und der Autoverkehr wird in den betroffenen Bezirken umgeleitet. An einigen Stellen kann die Laufstrecke jedoch überquert werden. Hier alle Details zu den Zu- und Abfahrten.

Am Sonntag, den 7. April, werden aufgrund des Vienna City Marathons 2019 eine Vielzahl von Straßen in Wien gesperrt, besonders der 6., 9. und 15. Bezirk sind schwer von den Einschränkungen betroffen.

(Um diese Uhrzeiten wird der VCM unterwegs sein. Grafik: ÖAMTC)

An einigen Stellen werden jedoch laut ÖAMTC planmäßig Zu- und Abfahrten in die Bezirke am Marathon-Sonntag eingerichtet. Zudem gibt es einige Umleitungen für den Kfz-Verkehr.

Wo kann man die Strecke des Vienna City Marathons überqueren? Allgemein empfehlen die Clubexperten den Autofahrern, die Bezirke innerhalb des Gürtels sowie Teile des 2. und 20. Bezirks zu meiden bzw. großräumig zu umfahren. Am besten stellt man sein Auto schon am Vortag in einer Garage oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb der betroffenen Bezirke ab.

Bei folgenden Punkten entlang der Laufstrecke des Wien-Marathons werden Schleusen eingerichtet (je nach Situation und Lage vor Ort):

Ring – Johannesgasse

Ring – Schwarzenbergplatz

Ring – Kärntner Straße

Ring – Schottengasse

Linke Wienzeile – Getreidemarkt

Linke Wienzeile – Kettenbrückengasse

Linke Wienzeile – Pilgrambrücke

Linke Wienzeile – Reinprechtsdorferbrücke

Linke Wienzeile – innerer Gürtel

Linke Wienzeile – äußerer Gürtel

Linke Wienzeile – Stiegergasse

Linke Wienzeile – Ullmannstraße

Linke Wienzeile – Winckelmannstraße

Mariahilfer Straße – Winckelmannstraße

Mariahilfer Straße – Gürtel

Mariahilfer Straße – Getreidemarkt

Liechtensteinstraße – Hörlgasse

Liechtensteinstraße – Türkenstraße

Liechtensteinstraße – Berggasse

Liechtensteinstraße – Alserbachstraße

Liechtensteinstraße – Althanstraße

Roßauer Lände – Friedensbrücke

Obere Donaustraße – Roßauer Brücke

Obere Donaustraße – Augartenbrücke

Obere Donaustraße – Salztorbrücke

Obere Donaustraße – Marienbrücke

Obere Donaustraße – Schwedenbrücke

Schüttelstraße – Franzensbrücke

Schüttelstraße – Rotundenbrücke

Schüttelstraße – Stadionbrücke

Zu- und Abfahrten in den Wiener Innenbezirken Schon am Freitag, den 5. April, kommt es ab 20.00 Uhr zur Sperre der Ringstraße zwischen der Stadiongasse und der Schottengasse, die bis Sonntag, den 7. April um 20.00 aufrecht bleibt.

Die Zufahrt/Abfahrt zum/vom 1. und 9. Bezirk zum/vom 2. u. 20. Bezirk ist über folgende Brücken im Zuge des Donaukanals bis ca. 08.45 Uhr möglich: Friedensbrücke, Roßauer Brücke, Augartenbrücke, Salztorbrücke, Marienbrücke.

Die Zufahrt vom 1. und 9. Bezirk Richtung A23 über Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Dampfschiffstraße, Weißgerber- und Erdberger Lände ist ab ca. 10.45 Uhr möglich.

Umleitungen am Gürtel im 7., 8., und 9. Bezirk Das Befahren der Zweierlinie ist nur Richtung 6. Bezirk im Abschnitt zwischen Alser Straße und Neustiftgasse möglich (ausgenommen die Zufahrt zur Garage Museumsquartier).

Burggasse (vom Gürtel kommend) wird ab Gardegasse in Richtung Neustiftgasse abgeleitet. Der Anrainerverkehr aus dem 7. Bezirk (über Breite Gasse Richtung Burggasse) über die Museumsstraße (Gegenfahrbahn) in die Neustiftgasse.

Lerchenfelder Straße stadteinwärts nach rechts in die Museumstraße und weiter nach rechts in die Neustiftgasse.

Josefstädter Straße stadteinwärts nach rechts in die Auerspergstraße – Museumstraße und weiter nach rechts in die Neustiftgasse.

Alser Straße stadteinwärts sowohl nach rechts in die Landesgerichtsstraße als auch nach links in die Garnisongasse – Schwarzspanierstraße – Währinger Straße.

Weitere Querungsmöglichkeiten des VCM Der 6. Bezirk und Teile des 15. Bezirkes sind laut ÖAMTC in der Zeit von 09.00 bis ca. 12.00 Uhr (während des Laufes über Linke Wienzeile und retour über Mariahilfer Straße) nur sehr eingeschränkt über Schleusen zu erreichen bzw. zu verlassen.

(VCM-Sperren in Mariahilf und Rudolfsheim-Fünfhaus. Grafik: ÖAMTC)

Zufahrten vom 3., 4. und 5. Bezirk Richtung Zentrum sind nur bis Schwarzenbergplatz, Lothringer Straße bzw. Karlsplatz möglich.