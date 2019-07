Helmut Brandstätter tritt für die NEOS bei der Nationalratswahl 2019 an

Der frühere "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter geht bei der Nationalratswahl im Herbst für die NEOS ins Rennen. Der erweiterte Vorstand der Pinken hat sich am Mittwochabend nach APA-Informationen einstimmig für eine "Wildcard" für den 64-Jährigen ausgesprochen.

Brandstätter an zweiter Stelle der NEOS-Liste bei NR-Wahl

Die Präsentation werde am Donnerstagvormittag erfolgen, hieß es. Die formale Entscheidung trifft dann die Mitgliederversammlung am Samstag in Salzburg.